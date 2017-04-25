Девятый эпизод «Звездных войн» выйдет на экраны на полгода раньше, чем ожидалось, — 24 мая 2019 года. Новую дату релиза сообщил ресурс io9 . До этого премьеру ждали в декабре того же года.



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Съемки последнего фильма трилогии начнутся в уже в июле, премьера намечена на май 2019 года. Режиссером картины стал создатель «Мира юрского периода» Колин Треворроу.

До этого в конце 2017 и 2018 годов под Рождество выйдут два других сиквела. «Звёздные войны. Эпизод IХ» запланирован как продолжение внутренней хронологии серии и станет заключительным в трилогии.

Работа над сценарием закончилась лишь в апреле. Сюжет держится в секрете.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».