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Чемпион Европы португалец Криштиану Роналду трижды огорчил в мадридском дерби словенца Облака и приблизил «Реал» к финальному матчу этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

В первом полуфинальном матче турнира, в котором волей жребия встречались непримиримые мадридские «Реал» и «Атлетико», хозяева «Сантьяго Бернабеу» не дали никаких шансов «матрасникам».

Главным творцом победы, которая практически открывает «Реалу» путь в финал, стал кудесник Криштиану Роналду. Трижды – на 10-й, 73-й и 86-й минуте – он поверг большую часть стадиона в безудержную радость, а болельщиков «Атлетико» - в печаль.

Итак, первый матч – 3:0 в пользу «Реала». Но еще остается ответная игра на поле «Атлетико» и его коуча Симеоне.