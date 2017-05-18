Восьмилетний мальчик из Азербайджана повторил трюк Ван Дамма

Агаев весит всего 17 килограммов, но уже в состоянии сдвинуть с места легковушку зубами, передает Sputnik Азербайджан .

Также юный силач повторил трюк известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, только вместо двух тягачей Агаев использовал два легковых автомобиля, при этом он не пользовался никакой страховкой.

Сам маленький богатырь в интервью агентству признался, что хочет стать кикбоксером и прославиться на весь мир.