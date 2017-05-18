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Восьмилетний мальчик из Азербайджана повторил трюк Ван Дамма
18.05.2017 22:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Агаев весит всего 17 килограммов, но уже в состоянии сдвинуть с места легковушку зубами, передает
Также юный силач повторил трюк известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, только вместо двух тягачей Агаев использовал два легковых автомобиля, при этом он не пользовался никакой страховкой.
Сам маленький богатырь в интервью агентству признался, что хочет стать кикбоксером и прославиться на весь мир.
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Подросток из Азербайджана Нихад Агаев в свои восемь лет выделяется среди сверстников нереальной силой. Смотрите на видео, что вытворяет юный богатырь в свои годы.
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