|
Видеофакт: кто гуляет днем в минских парках
24.05.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В Минск, наконец, пришло долгожданное тепло. И не просто пришло — нагрянуло! Солнышко припекает уже совсем по-летнему. Еще чуть-чуть и можно отправляться на водоемы и пляжи.
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Ну а в парках города, наоборот, сейчас свежо и, что удивительно, многолюдно. В тени деревьев гуляют туристы, влюбленные парочки, бабушки с внуками. Прохлаждаются тут и братья меньшие. Sputnik, например, удалось запечатлеть на камеру пса-рыбака.
Ну и, конечно, в такую пору в парке очень красиво. Распустившиеся цветы, многообразие которых впечатляет, радуют глаз и манят своим ароматом.
Тем, кто сидит на работе в офисе в такой прекрасный день, предлагаем прогуляться по местам отдыха в Минске со Sputnik.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европейский день парков, который отмечается 24 мая, корреспонденты Sputnik прогулялись по местам отдыха в Минске. Смотрите на видео, как расцветают места отдыха в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии