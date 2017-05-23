Видеофакт: кто гуляет днем в минских парках

В Минск, наконец, пришло долгожданное тепло. И не просто пришло — нагрянуло! Солнышко припекает уже совсем по-летнему. Еще чуть-чуть и можно отправляться на водоемы и пляжи.



© Sputnik Евгений Епанчинцев Где-то багульник на сопках цветет... 10

Ну а в парках города, наоборот, сейчас свежо и, что удивительно, многолюдно. В тени деревьев гуляют туристы, влюбленные парочки, бабушки с внуками. Прохлаждаются тут и братья меньшие. Sputnik, например, удалось запечатлеть на камеру пса-рыбака.

Ну и, конечно, в такую пору в парке очень красиво. Распустившиеся цветы, многообразие которых впечатляет, радуют глаз и манят своим ароматом.

Тем, кто сидит на работе в офисе в такой прекрасный день, предлагаем прогуляться по местам отдыха в Минске со Sputnik.