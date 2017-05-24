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В Сеть вышел финальный трейлер фильма с бюджетом 180 миллионов долларов от Люка Бессона
В Сети был обнародован финальный русскоязычный трейлер предстоящей фантастической ленты Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Главные роли в ней исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан.
Также в фильме снимаются Рианна, Рутгер Хауэр и Итан Хоук. Выход фильма на широкие экраны ожидается 20 июля этого года.
События разворачиваются в 28-м веке на планете Альфа, населенной разумными существами из всех уголков Галактики.
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Известно, что данный фильм является самым дорогим за всю карьеру Люка Бессона — его бюджет составляет 180 миллионов долларов.
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Выход нашумевшего фильма Люка Бессона ожидается 20 июля этого года.
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