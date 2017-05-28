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Вкусные летние овощи: мастер-класс по приготовлению аджапсандали

29.05.2017 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Аджапсандали – очень популярное в Грузии блюдо. По сути, это овощное рагу, европейским аналогом которого можно считать рататуй. Только грузинский вариант отличается особым ароматом и вкусом. Sputnik Грузия рассказал, как приготовить настоящее грузинское аджапсандали. Тем более что все необходимые для него продукты можно и в Беларуси.

 Для приготовления аджапсандали Вам понадобятся следующие ингредиенты: 600 гр. баклажанов, 400 гр. помидоров, 300 гр. болгарского перца (красного и зеленого), 300 гр. лука, 200 гр. картошки, 150 гр. чеснока, 100 гр. киндзы, 50 гр. сельдерея, 50 гр. петрушки, 1 ст.л. орегано, 200 гр. растительного масла, 1 ст. белого вина, соль и черный перец.

Смотрите на видео мастер-класс от кулинара Натии Монтгомери по приготовлению настоящего грузинского аджапсандали.

 

 
 
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Это блюдо кавказкой кухни – легкое овощное соте, простое в исполнении и очень вкусное. Особая его прелесть в том, что оно низкокалорийное и просто благоухает...

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