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Вкусные летние овощи: мастер-класс по приготовлению аджапсандали
29.05.2017 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Аджапсандали – очень популярное в Грузии блюдо. По сути, это овощное рагу, европейским аналогом которого можно считать рататуй. Только грузинский вариант отличается особым ароматом и вкусом.
Для приготовления аджапсандали Вам понадобятся следующие ингредиенты: 600 гр. баклажанов, 400 гр. помидоров, 300 гр. болгарского перца (красного и зеленого), 300 гр. лука, 200 гр. картошки, 150 гр. чеснока, 100 гр. киндзы, 50 гр. сельдерея, 50 гр. петрушки, 1 ст.л. орегано, 200 гр. растительного масла, 1 ст. белого вина, соль и черный перец.
Смотрите на видео мастер-класс от кулинара Натии Монтгомери по приготовлению настоящего грузинского аджапсандали.
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