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Дольщики минского бизнес-центра объявили "импичмент" председателю товарищества собственников

13.06.2017 08:28 — Разное | Tut.by  
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Бизнес-центр «Домашевский» на Либкнехта ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Но оказалось, что «ввод» был только на бумаге — огромный комплекс не подключен к городским коммуникациям. Возмущенные дольщики собрались в холле здания, чтобы избрать новое правление товарищества собственников. По их мнению, нынешний председатель товарищества, назначенный застройщиком, не справляется со своими обязанностями.


БЦ «Домашевский»

Здание было введено в эксплуатацию решением Мингорисполкома в августе 2016 года как самовольно построенное — застройщик «Белспецпроект» с долей государства в уставном фонде (Министерство архитектуры и строительства) на три года затянул сроки строительства. Сейчас в отношении этой организации возбуждены исполнительные производства на сотни тысяч деноминированных рублей. Инвестор строительства, компания «Канимис», проходит процедуру ликвидации (эта фирма «засветилась» в скандале со сдачей жилого дома в Минске).


Журналист REALTY.TUT.BY побывал на собрании дольщиков и выяснил, почему новое офисное здание в центре Минска работает только на бумаге.

Ввод здания БЦ «Домашевский» в эксплуатацию дольщики ждали с 2012 года и только в начале 2017 года владельцы офисов получили техпаспорта. Несмотря на то что здание готово практически на 100%, работать в нем невозможно — не подключены отопление и горячая вода, электричество, не приняты в эксплуатацию лифты, нет разрешений МЧС.


К председателю товарищества у собственников здания накопилось много вопросов. Например, почему за полгода дело с подключением к сетям не сдвинулось с мертвой точки, бизнес-центр не эксплуатируется, а его дольщикам в мае пришли счета за обслуживание здания с непонятными цифрами? Что за услуги по обслуживанию здания оказывает некая организация на 11 тысяч рублей в месяц?

Андрей Троянов, представитель одного из собственников, говорит, что на одном из собраний председатель утверждал, что эта фирма занималась уборкой в задании:

— Однако на требование предоставить нам, собственникам здания, детальную информацию о выполненных работах и их стоимости, нам было сказано, что это… коммерческая тайна.

Кроме этого, застройщик уведомил дольщиков, что для того, чтобы ввести здание в эксплуатацию на самом деле, а не на бумаге, нужно «скинуться» в том числе на внесение изменений в проектную документацию.

— На это нужны миллиарды рублей старыми, — говорит Андрей Троянов. — Но проверить, так ли это на самом деле, дольщики не могут.


Они винят в бездействии председателя товарищества, «ставленника застройщика». Юрий Папковский, один из инициаторов «импичмента» нынешнего управляющего, говорит:

— Ведь в «Белспецпроекте» понимают, что мы будем предъявлять претензии: подвал плавает, сетей нет. Зачем это было сделано? Чтобы все претензии по качеству выполненных работ и недоделкам перевести на товарищество. Возможно, что и некоторые обязательства по платежам, которые были на застройщике, каким-то образом перетекли на товарищество.

Некоторые отчаявшиеся дольщики делают ремонты, пытаются работать в своих помещениях. Вряд ли они рассчитывали, что за свои деньги получат офис без удобств — даже в санузлах не везде есть унитазы. Здание без охраны — уже было несколько краж в офисах.

Такое положение дел никого не устраивает. На собрании решили сменить председателя (на мероприятии тот пробыл недолго и, сославшись на то, что ему пора в баню, покинул собравшихся).

Чтобы решение о смене власти в БЦ «Домашевский» было легитимным, нужно было собрать кворум. Инициативной группе удалось это сделать — пришло около 40 человек, более 50% собственников. При этом среди собравшихся не было тех, кому застройщик еще не передал документы на право собственности.


Дольщики предложили избрать компетентный орган, который будет представлять их интересы и грамотно управлять зданием. Голосованием были одобрены кандидатуры членов правления, председателя и главного инженера.

Новому правлению товарищества собственников БЦ «Домашевский» предстоит получить проектную и техническую документацию и ввести здание в эксплуатацию. Предварительная работа показала, что с теплосетью договор был подписан еще в январе. Но из-за задолженности теплоноситель был перекрыт. Чьи это долги — товарищества или застройщика, — предстоит выяснить. Вероятно, многие вопросы придется решать в суде.


То же самое касается сетей электроснабжения. К эксплуатации допущен только один пятиэтажный корпус. До сих пор нет договора с водоканалом, не приняты в эксплуатацию лифты. Впрочем, дольщики считают, что это не такая уж и большая проблема. И если бы у нынешнего председателя было желание, то эти вопросы были бы уже давно закрыты.

 
Теги: Минск
 
 
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БЦ "Домашевский" принят в эксплуатацию, но к инженерным сетям его не подключили.

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