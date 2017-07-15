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Режиссер "Собачьего сердца" Владимир Бортко о Толоконникове

16.07.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Известный артист театра и кино Владимир Толоконников, который стал известен широкому зрителю после того, как сыграл роль Шарикова в фильме Бортко "Собачье сердце", умер в Москве на 75-м году жизни. Мы связались с заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации, режиссером-постановщиком Владимиром Бортко и узнали о его отношении к Владимиру Толоконникову.

Режиссер "Собачьего сердца" Владимир Бортко о Толоконникове
© Sputnik Евгений Одиноков
Умер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

"Фильм "Собачье сердце" состоялся, во многом потому, что в нем снимался Владимир Толоконников. Хороший товарищ, замечательный человек, умница, добрейшей души…  В последнее время не удается часто видеться с друзьями, а они, к сожалению, уходят. Давайте чаще встречаться, ведь не так долго живем мы на этой земле", — сказал Владимир Бортко.

Владимир Толоконников родился в Алма-Ате, окончил Ярославское театральное училище и много лет проработал в Казахстане, в театре им. Лермонтова. Артист сыграл в 50-ти фильмах и сериалах, в 2013-м году перенес операцию на сердце. 

Краткое телефонное интервью Владимира Бортко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Культовый режиссер, заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ, Народный артист России Владимир Бортко рассказал радио Sputnik Беларусь о Владимире...

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