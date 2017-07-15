Культовый режиссер назвал Толоконникова человеком редкой души /

Известный артист театра и кино Владимир Толоконников, который стал известен широкому зрителю после того, как сыграл роль Шарикова в фильме Бортко "Собачье сердце", умер в Москве на 75-м году жизни. Мы связались с заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации, режиссером-постановщиком Владимиром Бортко и узнали о его отношении к Владимиру Толоконникову.

"Фильм "Собачье сердце" состоялся, во многом потому, что в нем снимался Владимир Толоконников. Хороший товарищ, замечательный человек, умница, добрейшей души… В последнее время не удается часто видеться с друзьями, а они, к сожалению, уходят. Давайте чаще встречаться, ведь не так долго живем мы на этой земле", — сказал Владимир Бортко.

Владимир Толоконников родился в Алма-Ате, окончил Ярославское театральное училище и много лет проработал в Казахстане, в театре им. Лермонтова. Артист сыграл в 50-ти фильмах и сериалах, в 2013-м году перенес операцию на сердце.

Краткое телефонное интервью Владимира Бортко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.