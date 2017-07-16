Тест: узнай диснеевскую принцессу по описанию

Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года. Эта дата считается днем рождения Диснейленда — чудесного парка развлечений, в котором воссоздан мир мультфильмов и сказок.

Принцесс в мире Диснея много, и настоящие фанаты знают о них все — начиная от сказочной легенды и заканчивая деталями одежды. Сможете ли вы отличить Русалочку от Рапунцель? Пройдите тест.