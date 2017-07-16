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Тест: узнай диснеевскую принцессу по описанию
17.07.2017 00:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года. Эта дата считается днем рождения Диснейленда — чудесного парка развлечений, в котором воссоздан мир мультфильмов и сказок.
Принцесс в мире Диснея много, и настоящие фанаты знают о них все — начиная от сказочной легенды и заканчивая деталями одежды. Сможете ли вы отличить Русалочку от Рапунцель? Пройдите тест.
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В день рождения Диснейленда Sputnik предлагает поклонникам волшебного мира Disney узнать по описанию характера и истории, о какой принцессе идет речь и найти ее на...
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