Есть ли шанс на потепление отношений между официальным Минском и новой администрацией в Вашингтоне, о чем американские белорусы беседуют с зятем Трампа Джаредом Кушнером и снимется ли популярный голливудский актер Роберт Де Ниро в белорусско-американском фильме — смотрите прямую трансляцию беседы с почетным консулом Беларуси в США Майклом Моргулисом из студии радио Sputnik Беларусь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис в прямом эфире Sputnik Дипломат в прямом эфире радио Sputnik Беларусь расскажет о новой политике президента США Дональда Трампа в Восточной Европе, встречах в кулуарах Белого дома и новом...