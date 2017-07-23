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Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис в прямом эфире Sputnik

24.07.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Есть ли шанс на потепление отношений между официальным Минском и новой администрацией в Вашингтоне, о чем американские белорусы беседуют с зятем Трампа Джаредом Кушнером и снимется ли популярный голливудский актер Роберт Де Ниро в белорусско-американском фильме — смотрите прямую трансляцию беседы с почетным консулом Беларуси в США Майклом Моргулисом из студии радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Дипломат в прямом эфире радио Sputnik Беларусь расскажет о новой политике президента США Дональда Трампа в Восточной Европе, встречах в кулуарах Белого дома и новом...

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