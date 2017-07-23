|
Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис в прямом эфире Sputnik
24.07.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Есть ли шанс на потепление отношений между официальным Минском и новой администрацией в Вашингтоне, о чем американские белорусы беседуют с зятем Трампа Джаредом Кушнером и снимется ли популярный голливудский актер Роберт Де Ниро в белорусско-американском фильме — смотрите прямую трансляцию беседы с почетным консулом Беларуси в США Майклом Моргулисом из студии радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат в прямом эфире радио Sputnik Беларусь расскажет о новой политике президента США Дональда Трампа в Восточной Европе, встречах в кулуарах Белого дома и новом...
|
Архив (Разное)
Комментарии