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Брестская группа "Дай Дарогу!" подарила слэмеру-колясочнику пожизненный пропуск на свои концерты
Брестская группа «Дай Дарогу!» подарила два пожизненных пропуска на свои концерты
Павел Коновальчик начал ходить на концерты четыре года назад и успел побывать на выступлениях Макса Коржа, трижды на группе «Руки вверх!», а еще на «Би-2» и «Ленинграде». Однако известность получил после фестиваля «Рок за Бобров», который прошел 22 июля.
Во время выступления любимой группы — «Касты» 33-летний минчанин решил подъехать поближе к сцене, но попал в слэм. Толпа подняла его вместе с коляской вверх, чтобы Павлу было лучше видно сцену. Трогательный момент попал на камеры фотографов.
На том же концерте выступали и «Дай Дарогу!». Брестчан тронула история Павла, и они решили его поддержать, подарив два бесплатных пожизненных билета на все свои концерты.
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Брестская панк-рок-команда решила поддержать фаната фестивальной музыки.
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