Брестская группа «Дай Дарогу!» подарила два пожизненных пропуска на свои концерты колясочнику Павлу Коновальчику , которого на фестивале «Рок за Бобров» толпа подняла на руки. Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальных сетях .



Фото предоставлено организаторами фестиваля

Павел Коновальчик начал ходить на концерты четыре года назад и успел побывать на выступлениях Макса Коржа, трижды на группе «Руки вверх!», а еще на «Би-2» и «Ленинграде». Однако известность получил после фестиваля «Рок за Бобров», который прошел 22 июля.

Во время выступления любимой группы — «Касты» 33-летний минчанин решил подъехать поближе к сцене, но попал в слэм. Толпа подняла его вместе с коляской вверх, чтобы Павлу было лучше видно сцену. Трогательный момент попал на камеры фотографов.

На том же концерте выступали и «Дай Дарогу!». Брестчан тронула история Павла, и они решили его поддержать, подарив два бесплатных пожизненных билета на все свои концерты.