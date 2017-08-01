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Инспекции МНС назвали крупнейших плательщиков налогов в регионах

02.08.2017 20:06 — Разное | Ежедневник  
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Инспекции МНС назвали крупнейших плательщиков налогов в регионах

Nasha.lv

Данные о налогоплательщиках по итогам первого полугодия 2017 года в регионах обнародовали ИМНС по Минску, Минской, Гродненской и Могилевской областей.

В частности, почти треть бюджета Минска сформировано 10 крупными организациями во главе с «Газпром трансгаз Беларусь». Ими было уплачено в бюджет 1724,4 млн. рублей или 106,1% к уровню 2016 года.

В топ-10 крупнейших плательщиков столицы вошли также Белорусская нефтяная компания, «Минскэнерго», «Табак-инвест», «Лукойл Белоруссия», «Велком»,  «МТС», «АСБ «Беларусбанк», Минский завод виноградных вин и «Газпромнефть-Белнефтепродукт».

В Минской области традиционный и безоговорочный лидер – «Беларуськалий». В первом полугодии на него пришлось 26,4% всех платежей в копилку региона. В первой четверке также Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив», «Завод Бульбашъ» и «РН - Запад».

На Могилевщине первое место досталось «Могилевэнерго», которое обеспечило 6,9% в общих поступлениях по области. Также в топ-10 региона - Климовичский ликеро-водочный завод","Пивоварни Хайнекен", могилевский филиал "Белтелекома", "Могилевхимволокно", Могилевский завод лифтового машиностроения, "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт",  филиал "Евроторга" в Могилеве, "Кричевцементношифер" и "Могилевоблпищепром". За полгода все вместе они уплатили в бюджет 109,7 млн. рублей, что составляет 21,9% общих поступлений в консолидированный бюджет области.

В Гродненской области первое место заняла Гродненская табачная фабрика «Неман». В первой четверке также «Гродноэнерго», «Лидское пиво» и «Гроднооблгаз».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Данные о налогоплательщиках по итогам первого полугодия 2017 года в регионах обнародовали ИМНС по Минску, Минской, Гродненской и Могилевской областей.

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