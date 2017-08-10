ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звездный дождь: в ночь с 12 на 13 августа можно загадать желание

11.08.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Жители Беларуси в ночь с субботы на воскресенье смогут загадать желание под звездный дождь, но если найдут редкий метеорит, должны будут сообщить о нем в Минприроды.

Звездный дождь: в ночь с 12 на 13 августа можно загадать желание
© AFP/ Sven Hoppe / dpa
Кто видел затмение "кровавой Луны"?
15

Звездопаду Персеиды и волшебному ночному зрелищу земляне обязаны одноименному метеорному потоку, который в это время проходит мимо Земли.

"Одно из красивейших астрономических явлений – августовский звездный дождь жители Беларуси могут наблюдать в ночь с субботы на воскресенье. В эту ночь метеорный поток Персеид достигнет апогея", – сообщили Sputnik астрономы. 

По их словам, в этом году падать звезды будут примерно раз в 2–3 минуты. Согласно прогнозу в ночь с 12 на 13 августа с неба будет падать 100-150 метеоров в час.

Астрономы отметили, что для жителей Земли звездный дождь не представляет никакой опасности – наоборот, считается, что когда падают звезды? нужно загадывать желание. 

Персеиды – это самый известный и самый красивый из метеорных потоков. По словам астрономов, волшебная ночная картина получается в результате падения метеоритных пород, космической пыли и кусков льда. 

По словам ученых, подавляющее количество этого "космического мусора" сгорает, не долетая до Земли, и лишь самые крупные, пройдя через плотные слои атмосферы, упадут маленькими камешками. 

В соответствии с белорусским законодательством, метеориты подлежат государственному учету. В соответствии с Кодексом о недрах Беларуси граждане, которые нашли камень, похожий на метеорит, или наблюдавшие их падение должны сообщить об этом в Минприроды или его территориальные органы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волшебная ночная картина получается в результате падения метеоритных пород, космической пыли и кусков льда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: "Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки - привлекательные и искусственные"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика