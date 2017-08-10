Звездный дождь: в ночь с 12 на 13 августа можно загадать желание

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Жители Беларуси в ночь с субботы на воскресенье смогут загадать желание под звездный дождь, но если найдут редкий метеорит, должны будут сообщить о нем в Минприроды.



© AFP/ Sven Hoppe / dpa Кто видел затмение "кровавой Луны"? 15

Звездопаду Персеиды и волшебному ночному зрелищу земляне обязаны одноименному метеорному потоку, который в это время проходит мимо Земли.

"Одно из красивейших астрономических явлений – августовский звездный дождь жители Беларуси могут наблюдать в ночь с субботы на воскресенье. В эту ночь метеорный поток Персеид достигнет апогея", – сообщили Sputnik астрономы.

По их словам, в этом году падать звезды будут примерно раз в 2–3 минуты. Согласно прогнозу в ночь с 12 на 13 августа с неба будет падать 100-150 метеоров в час.

Астрономы отметили, что для жителей Земли звездный дождь не представляет никакой опасности – наоборот, считается, что когда падают звезды? нужно загадывать желание.

Персеиды – это самый известный и самый красивый из метеорных потоков. По словам астрономов, волшебная ночная картина получается в результате падения метеоритных пород, космической пыли и кусков льда.

По словам ученых, подавляющее количество этого "космического мусора" сгорает, не долетая до Земли, и лишь самые крупные, пройдя через плотные слои атмосферы, упадут маленькими камешками.

В соответствии с белорусским законодательством, метеориты подлежат государственному учету. В соответствии с Кодексом о недрах Беларуси граждане, которые нашли камень, похожий на метеорит, или наблюдавшие их падение должны сообщить об этом в Минприроды или его территориальные органы.