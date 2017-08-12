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Падение Усэйна Болта на финишной прямой в эстафете на ЧМ в Лондоне
13.08.2017 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу прошел финал мужской эстафеты 4 по 100 метров в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике-2017. Болт бежал в эстафете на последнем рубеже. За несколько метров до финиша 30-летний ямаец внезапно захромал, остановился и упал на дорожку. После забега врач сборной Ямайки Кевин Джонс пояснил, что у спортсмена была судорога в мышце задней поверхности левого бедра.
© REUTERS Matthew Childs
Это была последний забег Болта в спортивной карьере.
Победу в эстафете праздновали хозяева мирового первенства, вторыми финишировали американцы, бронза досталась легкоатлетам из Японии.
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Судорога помешала легендарному бегуну из Ямайки Усэйну Болта добежать до финиша во время своего последнего забега на ЧМ в Лондоне. Смотрите на видео, как...
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