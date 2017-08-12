Падение Усэйна Болта на финишной прямой в эстафете на ЧМ в Лондоне

В субботу прошел финал мужской эстафеты 4 по 100 метров в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике-2017. Болт бежал в эстафете на последнем рубеже. За несколько метров до финиша 30-летний ямаец внезапно захромал, остановился и упал на дорожку. После забега врач сборной Ямайки Кевин Джонс пояснил, что у спортсмена была судорога в мышце задней поверхности левого бедра.



© REUTERS Matthew Childs Почему Болт не смог добежать до финиша на своем последнем ЧМ

Это была последний забег Болта в спортивной карьере.

Победу в эстафете праздновали хозяева мирового первенства, вторыми финишировали американцы, бронза досталась легкоатлетам из Японии.