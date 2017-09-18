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На матче БАТЭ - "Арсенал" впервые в Беларуси будет задействована система повторов для судей

19.09.2017 17:16 — Разное | Tut.by  
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На первом домашнем матче БАТЭ в Лиге Европы против лондонского «Арсенала» будет задействована система видеоповторов. В Беларуси она будет применяться впервые. Матч группового этапа пройдет 28 сентября и начнется в 20.00.

Установкой системы на «Борисов-Арене» занимаются британские специалисты. Сегодня начались предварительные работы.


Фото: vk.com/fcbate

По словам генерального секретаря ФК БАТЭ Андрея Вашкевича, система будет аналогична системе Hawk-Eye (Хок-ай, Ястребиный глаз), которая используется в теннисе.

Внедрение видеоповторов тормозится высокой стоимостью и сложностью в эксплуатации.

Напомним, ФИФА на протяжении десятилетий отказывалась от использования видеоповторов для принятия решений арбитрами во время игры. Система VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник судьи») была впервые опробована в сентябре 2016 года в товарищеском матче между Италией и Францией. 8 декабря этого же года ее впервые использовали на чемпионате мира среди клубов.

VAR планируется использовать на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

На чемпионате мира 2014 года была опробована система автоматической видеофиксации голов. Она позволяет в спорных случаях определить, пересек мяч линию ворот или нет.

 
 
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Установкой оборудования на "Борисов-Арене" занимаются британские специалисты.

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