Контрольная панель iOS 11 больше не дает полностью отключить Wi-Fi и Bluetooth

«Пункт управления» в мобильной операционной системе iOS 11 больше не позволяет полностью отключить Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщает appleinsider.ru со ссылкой на официальный сайт Apple.



Фото: The Verge

Теперь соответствующие клавиши управления только разрывают соединение с точками доступа Wi-Fi и Bluetooth-аксессуарами, а полное отключение сетевых модулей производится в «Настройках».

Подобное нововведение нужно для обеспечения работоспособности подключенных устройств Apple и функций iOS в моменты разрыва соединения с маршрутизатором. К таким функциям относятся беспроводные службы сообщения и передачи данных между устройствами домашней сети вроде AirDrop, AirPlay, Continuity и некоторых других.

Кроме того, современные чипы Wi-Fi и Bluetooth отличаются высокими показателями энергосбережения. По заверению представителей компании, гаджеты зачастую тратят больше заряда при включении/отключении соответствующего режима, чем при его постоянной работе.

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