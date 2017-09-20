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Контрольная панель iOS 11 больше не дает полностью отключить Wi-Fi и Bluetooth

21.09.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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«Пункт управления» в мобильной операционной системе iOS 11 больше не позволяет полностью отключить Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщает appleinsider.ru со ссылкой на официальный сайт Apple.


Фото: The Verge

Теперь соответствующие клавиши управления только разрывают соединение с точками доступа Wi-Fi и Bluetooth-аксессуарами, а полное отключение сетевых модулей производится в «Настройках».

Подобное нововведение нужно для обеспечения работоспособности подключенных устройств Apple и функций iOS в моменты разрыва соединения с маршрутизатором. К таким функциям относятся беспроводные службы сообщения и передачи данных между устройствами домашней сети вроде AirDrop, AirPlay, Continuity и некоторых других.

Кроме того, современные чипы Wi-Fi и Bluetooth отличаются высокими показателями энергосбережения. По заверению представителей компании, гаджеты зачастую тратят больше заряда при включении/отключении соответствующего режима, чем при его постоянной работе.

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Полное отключение сетевых модулей производится только в "Настройках".

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