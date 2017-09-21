Латвийские таможенные службы готовятся к забастовке в конце сентября

Сотрудники таможни Службы государственных доходов (СГД) с 27 по 30 сентября проведут в пунктах таможенного контроля четырехчасовую предупредительную забастовку. Во время забастовки будет ограничено движение транспорта в местах пересечения внешней границы ЕС, сообщает Госпогранкомитет.





Как предварительно стало известно AUTO.TUT.BY, забастовка будет продолжаться в течение четырех часов в один из дней с 27 по 30 сентября — в это время пункты пропуска с Латвией — Урбаны и Григоровщина — работать не будут. День забастовки пока не назначен. Об этом будет проинформировано дополнительно.

В забастовке примут участие около 278 таможенников. Причина забастовки — неспособность правительства Латвии в течение 10 лет принять концепцию пенсий по выслуге для сотрудников органов безопасности. В 2007 году правительство приостановило законопроект о пенсиях по выслуге для таможенников, пока не разработана общая концепция предоставления пенсий по выслуге. Рассмотрение информационного сообщения Министерства благосостояния было отложено до 2013 года. В 2016 году после трех лет работы в Кабинет министров была подана концепция, предусматривающая пенсии по выслуге и для должностных лиц таможни, но правительство решило, что в концепции нет необходимости, и каждому министерству поручено было отдельно разрабатывать закон о пенсиях по выслуге. Когда в 2017 году СГД подала переработанный законопроект о пенсиях по выслуге, Министерство финансов постановило, что рассмотреть его можно только после того, как будет разработана концепция пенсий по выслуге.

Профсоюз предупреждает, что в день забастовки скорость оформления документов на границе замедлится, как и скорость пересечения границы, что должны учитывать все путешественники и перевозчики.

Гендиректор СГД Илзе Цируле сказала агентству LETA, что концептуально поддерживает требования профсоюза, так как, работая в сходных условиях, пограничники и полицейские пенсии по выслуге все же получают.