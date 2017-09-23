Уже четвертая по счету битва машин на выживание прошла на «Линии Сталина». Впервые на арене «автобоев» не было ни песка, ни гравия, что позволяло автомобилям быстро и эффективно разгоняться по чистому асфальту. Изюминкой состоявшегося турнира была битва машин, которые пилотировали девушки из Беларуси, России и Украины.

Правила автобоев предельно просты: выживает не сильнейший, а самый живучий. Организаторы добавляют, что если живучести еще сопутствует удача, то успех гарантирован.

Участники «битвы машин», говоря о стратегии победы, почти повторяют слова друг друга: бить болиды соперников нужно не лбом, а задом — тем местом, где у машины когда-то был задний бампер.





Машины автобоев предельно просты и дешевы. Если среди участников прошлых турниров были иномарки — даже Ford, Volvo и пара Mercedes — то в четвертом турнире на арену вышли сплошные «Волги» и пара «Москвичей». Компанию продукции советского автопрома разбавлял автомобиль, который в прошлой жизни был Renault 25.





В «Битву машин 4» заявились участники на машинах класса «База» и «База Про». Автомобили «Базы» не имеют никаких усилений и доработок, которые делали бы их прочнее. Но для увеличения боеспособности организаторы разрешают переносить в салон радиатор, расширительный бачок, аккумулятор и бензобак.





А вот машины класса «База Про» усилены и укреплены. Однако все лишнее железо, добавляющее прочность остову автомобиля, не должно выступать за пределы стандартных габаритов. Также разрешается устанавливать нестандартный, более мощный двигатель. Во всех классах машин можно заваривать задний дифференциал.





Много неприятностей может принести удар в переднее крыло. Обычно у «Волги» вырывает рычаг подвески, а вместе с ним выворачивает колесо. Машина перестает слушаться руля.





Болиды класса «База» самые дешевые. Исходный автомобиль, «Волгу», например, можно купить за 60−100 рублей, выбросить все лишнее и ненужное, вложить еще от 300 до 600 рублей в небольшие переделки, включая оборудования каркаса безопасности в салоне, — и болид для «Битвы машин» готов! Поэтому этот класс самый популярный.





Выступление машин класса «База» самое зрелищное. Во-первых, они мнутся охотнее и зрелищнее. Во-вторых, их пилоты едут на все деньги: таких болидов не жалко. В боях класса «База Про» скорости повыше, больше таранов, но машины выходят из строя в основном из-за поломки мотора или подвески.





Самым аккуратным, а потому особенным и в чем-то даже трогательным, выступлением на «Битве машин 4» был турнир среди девушек. Участницы начали очень осторожно: три абсолютно идентичные белые «Волги» ударяли друг друга робко и стеснительно.

На самом деле, ни у одной из девушек за плечами не было ни опыта участия в автобоях, ни даже опыта вождения «Волги». Поэтому первые минуты девушки пытались поладить со своими болидами, «славящимися» тугим сцеплением, заедающей коробкой передач и лишенным гидроусилителя рулевым управлением.





В своем заезде участницы «автобоев» испытывали на прочность не свои машины, а характеры. Их отборочная битва продолжалась до тех пор, пока одна из «Волг» не закипела. Ее участница — девушка из Украины — согласилась на третье место.





Битва в финале класса «База» шла до полного уничтожения как своих машин, так и машин соперников. Проще собрать новый «болид», чем восстанавливать старый и покореженный.





«Битва машин 4» выдалась азартной и зрелищной. Трибуны не пустели все 5 часов: публика с удовольствием наблюдала за тем, как машины превращаются в металлолом.





Постапокалиптический антураж мероприятиию создавал «Дикобраз» с командой райдеров, сбежавших от «Безумного Макса», которые перестреливались (холостыми патронами, разумеется) с хорошо экипированными вояками.