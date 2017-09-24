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В России выпустят iPhone 8 с "Сатаной" за 3000 долларов

25.09.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Российская компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 8, посвященную российскому вооружению. Корпуса смартфонов в новой линейке будут отделаны титаном.


Аппараты в титановых корпусах посвящены подводной лодке К-651 «Казань», ракете Р-36М «Сатана», истребителю МиГ-35 и танку Т-14 «Армата», пишет lenta.ru. Титан выбрали за счет его большого распространения в конструкциях военной техники. Премиальный iPhone X также можно будет заказать в титановом корпусе после его официального появления в продаже.


Новые iPhone 8 уже доступны для предзаказа. Дата поступления смартфонов в продажу — 29 сентября, одновременно с официальным релизом оригинальных аппаратов в России. Стоимость титановых версий iPhone 8 начинается от 184 000 российских рублей (3170 долларов), iPhone X — от 214 000 российских рублей (3690 долларов).

Напомним: компания Caviar уже представила новые модели iPhone в корпусах из норки и вулканического сланца, а также нефти и бересты.

Смотрите, сколько у нас сегодня стоят последние смартфоны компании Apple.

 
 
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Новые iPhone уже доступны для предзаказа.

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