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В России выпустят iPhone 8 с "Сатаной" за 3000 долларов
Российская компания Caviar
Аппараты в титановых корпусах посвящены подводной лодке К-651 «Казань», ракете Р-36М «Сатана», истребителю МиГ-35 и танку Т-14 «Армата»,
Новые iPhone 8 уже доступны для предзаказа. Дата поступления смартфонов в продажу — 29 сентября, одновременно с официальным релизом оригинальных аппаратов в России. Стоимость титановых версий iPhone 8 начинается от 184 000 российских рублей (3170 долларов), iPhone X — от 214 000 российских рублей (3690 долларов).
Напомним: компания Caviar уже представила новые модели iPhone в корпусах из
Смотрите, сколько у нас сегодня стоят последние смартфоны компании Apple.
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Новые iPhone уже доступны для предзаказа.
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