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Футболистки "Минска" проиграли чешской "Славии" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
Футболистки «Минска» потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, уступив дома чешской «Славии» из Праги, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
«Минск» — «Славия» — 1:3 (0:1)
4 октября. Стадион ФК «Минск».
Судьи: И. Пройковска, Б. Миланова, Елена Соклевска-Илиевски (все — Македония).
«Минск»: Ковальчук, Бештень, Козюпа, Линник (Абамбила, 84), Дубень (Борисенко, 57), Химич, Ампах, Шматко, Огбиагбева, Ньолле, Пилипенко.
«Славия»: Вотикова, Седлачкова (Хластакова, 64), Цахинова, Пинцова, Бартонева, Шевечкова (Нецидова, 81), Дивишова (Дединова, 90+2), Бартовичова, Свиткова, Крейчиржикова, Кожарова.
Голы: 0:1 — Свиткова (28), 1:1 — Химич (60), 1:2 — Цахинова (74), 1:3 — Дивишова (80).
Предупреждения: Химич (54), Крейчиржикова (71), Бартовичова (86).
Соперницы отличились первыми — точный удар Свитковой на 28 минуте вывел гостей вперед. «Горожанки» сумели отыграться на 60 минуте: с передачи Анастасии Линник отличилась Тамила Химич. Концовка встречи осталась за «Славией», футболистки которой сумели дважды поразить ворота Екатерины Ковальчук и установить окончательный счет — 1:3.
Ответный поединок пройдет 11 октября в Чехии и начнется в 19.30 по белорусскому времени.
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Футболистки "Минска" потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, уступив дома чешской "Славии" из Праги.
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