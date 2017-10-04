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Футболистки "Минска" проиграли чешской "Славии" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

04.10.2017 22:59 — Разное | Tut.by  
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Футболистки «Минска» потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, уступив дома чешской «Славии» из Праги, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.


Фото с сайта abff.by

«Минск» — «Славия» — 1:3 (0:1)

4 октября. Стадион ФК «Минск».

Судьи: И. Пройковска, Б. Миланова, Елена Соклевска-Илиевски (все — Македония).

«Минск»: Ковальчук, Бештень, Козюпа, Линник (Абамбила, 84), Дубень (Борисенко, 57), Химич, Ампах, Шматко, Огбиагбева, Ньолле, Пилипенко.

«Славия»: Вотикова, Седлачкова (Хластакова, 64), Цахинова, Пинцова, Бартонева, Шевечкова (Нецидова, 81), Дивишова (Дединова, 90+2), Бартовичова, Свиткова, Крейчиржикова, Кожарова.

Голы: 0:1 — Свиткова (28), 1:1 — Химич (60), 1:2 — Цахинова (74), 1:3 — Дивишова (80).

Предупреждения: Химич (54), Крейчиржикова (71), Бартовичова (86).

Соперницы отличились первыми — точный удар Свитковой на 28 минуте вывел гостей вперед. «Горожанки» сумели отыграться на 60 минуте: с передачи Анастасии Линник отличилась Тамила Химич. Концовка встречи осталась за «Славией», футболистки которой сумели дважды поразить ворота Екатерины Ковальчук и установить окончательный счет — 1:3.

Ответный поединок пройдет 11 октября в Чехии и начнется в 19.30 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболистки "Минска" потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, уступив дома чешской "Славии" из Праги.

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