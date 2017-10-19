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Физлица смогут учавствовать в валютных биржевых торгах уже с 2018 года
20.10.2017 13:04 — Разное | Ежедневник
фото: habrahabr.ru
Белорусская валютно-фондовая биржа предоставила банками платформу Fair course для участия в торгах физических лиц. Пока банки тестируют технологию, но физические лица еще не принимали участие в торгах.
«Мы уверены, клиентам такая возможность придется по вкусу. Представьте, вы следите за торгами, поймали падение доллара и сразу купили эту валюту по выгодному курсу. Не нужно идти в обменник, где курс в любом случае будет выше. БВФБ - компания социально-ориентированная, мы выступаем за то, чтобы предлагать белорусам действительно качественный сервис. Биржа предоставила всем банкам страны подобную возможность, поэтому сейчас клиенты могут обращаться в свои банки и интересоваться, когда этот сервис заработает конкретно у них», - заявил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя
Прямой доступ к валютным торгам для физлиц должны открыть в первом квартале 2018 года. Работа над техническим решением уже идет.
Также в 2018 году биржа планирует предложить белорусским инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам. Игроки смогут покупать акции известных зарубежных компаний. Однако для этого потребуются изменения в законодательстве.
«Мы сейчас над этим работаем. К примеру, в законодательстве у нас прописано, что эмитент ценной бумаги - это только резидент Беларуси. Мы хотим внести изменения в закон о рынке ценных бумаг, в другие нормативные акты, чтобы убрать эту норму. Есть и другие нестыковки, над устранением которых мы работаем. Чисто технически сам процесс мы готовы запустить хоть завтра», - отметил Андрей Аухименя.
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Белорусская валютно-фондовая биржа предоставила банками платформу Fair course для участия в торгах физических лиц. Пока банки тестируют технологию, но физические лица...
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