Берущий свое начало из мексиканского культа, он завоевал сердца поклонников самого страшного праздника своей жутковатой эстетикой и обилием ярких красок, в бесконечных вариациях цветов и линий украшающих "череп". Sputnik готовится к приближающемуся Дню всех святых и предлагает свою интерпретацию полюбившегося образа.

Вам понадобятся: специальные краски или карандаши для лица, кисти для макияжа, мерцающие тени, стразы и немного терпения.

Смотрите на видео Sputnik, как превратить милое личико в "страшное", но симпатичное.