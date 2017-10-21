ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макияж на Хэллоуин "сахарный череп"

22.10.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Берущий свое начало из мексиканского культа, он завоевал сердца поклонников самого страшного праздника своей жутковатой эстетикой и обилием ярких красок, в бесконечных вариациях цветов и линий украшающих "череп". Sputnik готовится к приближающемуся Дню всех святых и предлагает свою интерпретацию полюбившегося образа.

Вам понадобятся: специальные краски или карандаши для лица, кисти для макияжа, мерцающие тени, стразы и немного терпения.

Смотрите на видео Sputnik, как превратить милое личико в "страшное", но симпатичное.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых популярных макияжей на Хэллоуин – Санта Муэрте, или "сахарный череп". Смотрите на видео, как рождается яркий образ для праздника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семин: желание "зарабатывать отдельно" - причина каталонского кризиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика