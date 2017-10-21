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Макияж на Хэллоуин "сахарный череп"
22.10.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Берущий свое начало из мексиканского культа, он завоевал сердца поклонников самого страшного праздника своей жутковатой эстетикой и обилием ярких красок, в бесконечных вариациях цветов и линий украшающих "череп". Sputnik готовится к приближающемуся Дню всех святых и предлагает свою интерпретацию полюбившегося образа.
Вам понадобятся: специальные краски или карандаши для лица, кисти для макияжа, мерцающие тени, стразы и немного терпения.
Смотрите на видео Sputnik, как превратить милое личико в "страшное", но симпатичное.
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Один из самых популярных макияжей на Хэллоуин – Санта Муэрте, или "сахарный череп". Смотрите на видео, как рождается яркий образ для праздника.
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