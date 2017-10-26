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Дерзкий барсук забрался в дом и старательно изображал из себя кота

26.10.2017 22:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Барсук проник в дом в шотландском городе Линлитгоу и изображал из себя кота, сообщает Scottish SPCA.

Забавный инцидент произошел накануне. Барсук попал в дом через кошачью дверцу, съел весь корм домашнего питомца, после чего устроился на подстилке и заснул.

Хозяева дома, заметив незваного гостя, пытались самостоятельно прогнать барсука, но тот усиленно прикидывался спящим и отказывался покидать место. После тщетных уговоров люди обратились за помощью в Службу по предотвращению жестокости к животным. Зверь, заметив, что его пытаются прогнать, убежал в распахнутую дверь.

Специалисты отметили, что такое поведение довольно необычное для барсуков.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяева попытались сами выпроводить зверька, но после нескольких неудачных попыток они обратились за помощью к специалистам.

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