Дерзкий барсук забрался в дом и старательно изображал из себя кота

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Барсук проник в дом в шотландском городе Линлитгоу и изображал из себя кота, сообщает Scottish SPCA.

Забавный инцидент произошел накануне. Барсук попал в дом через кошачью дверцу, съел весь корм домашнего питомца, после чего устроился на подстилке и заснул.

We were alerted yesterday to a badger who was spotted in a house in Linlithgow!

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Хозяева дома, заметив незваного гостя, пытались самостоятельно прогнать барсука, но тот усиленно прикидывался спящим и отказывался покидать место. После тщетных уговоров люди обратились за помощью в Службу по предотвращению жестокости к животным. Зверь, заметив, что его пытаются прогнать, убежал в распахнутую дверь.

Специалисты отметили, что такое поведение довольно необычное для барсуков.