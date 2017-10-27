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Димитриевская суббота: 28 октября православные вспомнят усопших предков
27.10.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Православная церковь вспоминает усопших предков, поминальные службы пройдут 28 октября во всех православных храмах Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.
Димитриевская суббота в 2017 году отмечается в конце октября, а не как обычно — в начале ноября, потому что в этом году она совпала с праздником Казанской иконы Божией Матери, который отмечается 4 ноября. В те годы, когда эти праздники совпадают, день особого поминовения предков церковь переносит на неделю раньше.
Священнослужители уточнили, что в 2017 году это последняя родительская поминальная суббота. Следующий такой день будет 10 февраля 2018 года.
По словам священнослужителей, день поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен в 1380 году после Куликовской битвы.
Поминальные дни в православии
Православная церковь определила несколько поминальных дней в церковном календаре (они называются родительскими субботами) мясопустная накануне Великого поста, три родительских субботы во время Великого поста, Троицкая родительская суббота, а также Димитриевская суббота в конце календарного года.
Кроме этого, у православных есть поминальные дни — 11 сентября, в день Усекновения Главы Иоанна Предтечи 11 сентября, 9 мая (когда православная церковь молится за погибших в годы Великой Отечественной войны). Есть и еще 1 поминальный день — это Радуница, которая всегда бывает во вторник, на 9 день после Пасхи.
Народные традиции
В Беларуси на Димитриевскую родительскую субботу сохранился обычай готовить богатый поминальный "ужин для предков".
"На стол ставили все самое лучшее, что было в доме колбасы, соления, блины, сладкие блюда, а также кашу с медом — кутью", — рассказали этнографы.
По их словам, во время поминального ужина "добрым словом вспоминали умерших предков".
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В этом году родительская Димитриевская суббота отмечается не в начале ноября, а в конце октября из-за совпадения с праздником Казанской иконы Божией Матери (4...
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