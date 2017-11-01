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МЧС: на безработного мужчину рухнула плита недостроенного свинарника
02.11.2017 15:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Второй подряд за прошедшие сутки инцидент с обрушением строительной конструкции произошел в Могилевской области. Сообщение в Климовичский райотдел по ЧС поступило 1 ноября в 16.09. В данном случае, речь шла об
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© Фото: УСК по Могилевской области
"По прибытии к месту вызова было установлено, что при самовольной разборке конструкций в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия внутрь здания, в результате чего были зажаты ноги неработающего гражданина 1975 года рождения, жителя этой деревни", — сообщил Врублевский.
Спасатели извлекли мужчину из-под упавшей плиты при помощи гидроинструмента и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего доставили в Климовичскую центральную районную больницу с диагнозом "перелом большой берцовой кости правой ноги".
Представитель МЧС напомнил, что в этот же день, 1 ноября,
"К сожалению, один мальчик погиб на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной детской больницы", — напомнил Врублевский.
Комментарий официального представителя Могилевского областного УМЧС Вадима Врублевского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский рассказал радио Sputnik Беларусь подробности второго подряд инцидента с падением бетонной...
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