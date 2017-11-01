Второй подряд за прошедшие сутки инцидент с обрушением строительной конструкции произошел в Могилевской области. Сообщение в Климовичский райотдел по ЧС поступило 1 ноября в 16.09. В данном случае, речь шла об обрушении строительных конструкций в недостроенном здании кормоцеха свинарника в деревне Высокое Климовичского района.

Могилеве" title="Место гибели мальчика в Могилеве" class="">

Могилеве" title="Место гибели мальчика в Могилеве" class=""> © Фото: УСК по Могилевской области В Могилеве задержан владелец долгостроя, на котором погиб мальчик

"По прибытии к месту вызова было установлено, что при самовольной разборке конструкций в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия внутрь здания, в результате чего были зажаты ноги неработающего гражданина 1975 года рождения, жителя этой деревни", — сообщил Врублевский.

Спасатели извлекли мужчину из-под упавшей плиты при помощи гидроинструмента и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего доставили в Климовичскую центральную районную больницу с диагнозом "перелом большой берцовой кости правой ноги".

МЧС: на безработного мужчину рухнула плита недостроенного свинарника /

Представитель МЧС напомнил, что в этот же день, 1 ноября, в недостроенном частном доме в Могилеве, где играли трое детей, рухнула плита перекрытия . Под завалом оказались двое школьников 9-ти и 10-ти лет.

"К сожалению, один мальчик погиб на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной детской больницы", — напомнил Врублевский.

У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы >>



По факту инцидента возбуждено уголовное дело . Представитель МЧС напомнил родителям в период осенних каникул особенно внимательно следить за своими детьми.

Комментарий официального представителя Могилевского областного УМЧС Вадима Врублевского слушайте на радио Sputnik Беларусь.