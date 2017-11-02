ДТП случилось в Минске вечером 2 ноября. 51-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался по местному проезду вдоль проспекта Независимости со стороны Стариновской в направлении Руссиянова, где в тот момент 39-летняя женщина со своей 7-летней дочкой переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель не смог избежать наезда , отметила собеседница Sputnik.



© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя

"В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу скорой помощи, а девочку доставили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей лица", — рассказала Лобко.

Госавтоинспекция Минска проводит проверку по факту ДТП. В ГАИ напоминают родителям, что соблюдение ПДД остается залогом безопасности для их детей. Невыполнение правил дорожного движения к привлечению к административной ответственности.

ГАИ: в Минске Mercedes сбил женщину с ребенком, у 7-летней девочки ЧМТ /

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родители привлекаются к ответственности по статье 9.4 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а в случае еще более опасных для жизни и здоровья ситуаций — к уголовной ответственности", — добавила Лобко.

Комментарий специалиста отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяны Лобко слушайте на радио Sputnik Беларусь.