ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: в Минске Mercedes сбил женщину с ребенком, у 7-летней девочки ЧМТ

03.11.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ДТП случилось в Минске вечером 2 ноября. 51-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался по местному проезду вдоль проспекта Независимости со стороны Стариновской в направлении Руссиянова, где в тот момент 39-летняя женщина со своей 7-летней дочкой переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель не смог избежать наезда, отметила собеседница Sputnik. 

ГАИ: в Минске Mercedes сбил женщину с ребенком, у 7-летней девочки ЧМТ
© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя

"В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу скорой помощи, а девочку доставили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей лица", — рассказала Лобко.

Госавтоинспекция Минска проводит проверку по факту ДТП. В ГАИ напоминают родителям, что соблюдение ПДД остается залогом безопасности для их детей. Невыполнение правил дорожного движения к привлечению к административной ответственности.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родители привлекаются к ответственности по статье 9.4 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а в случае еще более опасных для жизни и здоровья ситуаций — к уголовной ответственности", — добавила Лобко.

Комментарий специалиста отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяны Лобко слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Лобко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности наезда на женщину с ребенком в Минске:...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У шведскім Мальмё прагрымеў выбух ля ўвахода ў начны клуб Babel
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика