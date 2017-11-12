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89-летняя Аньес Варда получила почетный "Оскар" и станцевала с Джоли
12.11.2017 22:33 — Разное | Sputnik Беларусь
В текущем году Варда отметила 89-летие. На Каннском фестивале в мае был представлен ее фильм "Лица, деревни". Кинокартина получила приз "Золотой глаз" – он вручается лучшему документальному проекту.
На церемонии вручения почетного "Оскара" режиссер, судя по всему, решила не сдерживать эмоции и станцевать. Ее порыв поддержала актриса Анджелина Джоли.
Ранее почетного "Оскара" были удостоены Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Лоуренс Оливье, Федерико Феллини, Джеки Чан и многие другие представители киноиндустрии.
Почетная награда вручается с 1948 года за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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Известный французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда станцевала с актрисой Анджелиной Джоли во время церемонии вручения почетного "Оскара". Смотрите...
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