В текущем году Варда отметила 89-летие. На Каннском фестивале в мае был представлен ее фильм "Лица, деревни". Кинокартина получила приз "Золотой глаз" – он вручается лучшему документальному проекту.

На церемонии вручения почетного "Оскара" режиссер, судя по всему, решила не сдерживать эмоции и станцевать. Ее порыв поддержала актриса Анджелина Джоли.

Ранее почетного "Оскара" были удостоены Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Лоуренс Оливье, Федерико Феллини, Джеки Чан и многие другие представители киноиндустрии.

Почетная награда вручается с 1948 года за выдающиеся заслуги в кинематографе.