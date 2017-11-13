Эксперты о вираже Пучдемона: Каталония останется в Испании

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, которого Мадрид обвиняет в мятеже, растрате финансов и злоупотреблении служебными полномочиями, в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что "всегда был сторонником единства с Испанией". Политические эксперты Семен Уралов и Александр Шпаковский прокомментировали последние каталонские события и высказались о причинах изменения позиции мятежного лидера.

"Если говорить объективно, то сторонники независимости не составляли большинство каталонцев, на самом деле мнения разделились 50 на 50, просто сторонники выхода из состава Испании были более пассионарны. Но после того, как начались аресты среди политических руководителей движения к независимости, то многие призадумались и протест "ушел на кухню", но это не конец истории", — полагает Шпаковский.

Пучдемон согласился оставить Каталонию в составе Испании >>

"Понятно, что сопротивление, не готовое к восстанию изначально обречено, это еще классики объясняли: нельзя устроить революцию с перерывом на обед, или на сиесту. Тем не менее у Пучдемона все будет нормально, он будет где-нибудь читать лекции, снимется в рекламе, или в фильме, или станет что-нибудь продюсировать"", — считает Уралов.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, 90% его участников высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итогов плебисцита, объявив его незаконным.

Беседу с Семеном Ураловым и Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.