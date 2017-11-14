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"ДДТ" в Минске: Шевчук о перерыве в записи нового альбома и планах
15.11.2017 10:58 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду в Минске состоится презентация экспериментальной программы "История звука" группы "ДДТ". На сцене "Минск-Арены" коллектив исполнит любимые хиты последних десятилетий.
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© Sputnik/ Елизавета Латош, Сергей Пушкин
Лидер коллектива Юрий Шевчук рассказал, почему группа сделала паузу в записи нового альбома. "Нужен был перерыв. Мы решили немножко проветриться, съездить в замечательную Беларусь", — заявил музыкант.
Также фронтмен "ДДТ" рассказал, что запись нового альбома продолжится в декабре.
Полтора года назад на столичном фестивале Шевчук поделился, что готовит экспериментальный музыкальный проект, который призван стать антологией группы. Тогда музыкант подчеркнул, что коллектив даже на время отложит подготовку нового альбома.
Первое выступление "ДДТ" в Беларуси во главе с бессменным солистом Юрием Шевчуком состоялось весной 1989 года, тогда из-за аншлага концерт проходил дважды.
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Sputnik пообщался с лидером группы "ДДТ" Юрием Шевчуком накануне минского концерта. Смотрите на видео, что рассказал фронтмен группы о новом альбоме.
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