Пожар или потоп: пожарные в Калифорнии скинули запас воды на дом

Пользователь YouTube выложил видеоролик, снятый его дядей на заднем дворе дома. Мужчина тушил огонь возле своего дома водопроводной водой, когда увидел, что в небе появляется истребитель, используемый для тушения пожаров. Он спрятался под аркой и сумел снять самолет, заливающий тоннами специальной жидкости двор и дом.

"Эти ребята спасли весь мой район. Я им бесконечно благодарен", — написал калифорниец.

Напомним, что в течение последних нескольких дней южная Калифорния объята лесными пожарами . Эвакуировано почти 190 000 жителей, несколько человек погибло в огне. Площадь территории, пострадавшей от пожаров, занимает более 57 000 гектар. По меньшей мере 500 домов были уничтожены.

В регионе объявлено чрезвычайное положение.