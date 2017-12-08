ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар или потоп: пожарные в Калифорнии скинули запас воды на дом

08.12.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Пользователь YouTube выложил видеоролик, снятый его дядей на заднем дворе дома. Мужчина тушил огонь возле своего дома водопроводной водой, когда увидел, что в небе появляется истребитель, используемый для тушения пожаров. Он спрятался под аркой и сумел снять самолет, заливающий тоннами специальной жидкости двор и дом.

"Эти ребята спасли весь мой район. Я им бесконечно благодарен", — написал калифорниец.

Напомним, что в течение последних нескольких дней южная Калифорния объята лесными пожарами. Эвакуировано почти 190 000 жителей, несколько человек погибло в огне. Площадь территории, пострадавшей от пожаров, занимает более 57 000 гектар. По меньшей мере 500 домов были уничтожены.

В регионе объявлено чрезвычайное положение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Калифорнии, борющийся с огнем на своем дворе, получил серьезное подкрепление: самолет скинул все свои запасы воды для пожаротушения прямо над домом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ предупреждает: на выходных могут быть сложности на дорогах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика