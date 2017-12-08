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Пожар или потоп: пожарные в Калифорнии скинули запас воды на дом
08.12.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Пользователь YouTube выложил видеоролик, снятый его дядей на заднем дворе дома. Мужчина тушил огонь возле своего дома водопроводной водой, когда увидел, что в небе появляется истребитель, используемый для тушения пожаров. Он спрятался под аркой и сумел снять самолет, заливающий тоннами специальной жидкости двор и дом.
"Эти ребята спасли весь мой район. Я им бесконечно благодарен", — написал калифорниец.
Напомним, что в течение последних нескольких дней южная Калифорния
В регионе объявлено чрезвычайное положение.
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Житель Калифорнии, борющийся с огнем на своем дворе, получил серьезное подкрепление: самолет скинул все свои запасы воды для пожаротушения прямо над домом.
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