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Гандболисты БГК одержали волевую победу над "Татраном" в SEHA-лиге
Гандболисты БГК имени Мешкова 10 декабря добились домашней волевой победы над словацким «Татраном» в поединке SEHA-лиги. Проиграв первый тайм, во втором брестчане выглядели гораздо убедительнее, добившись итогового перевеса в 6 мячей.
БГК им. Мешкова (Брест) — «Татран» (Прешов, Словакия) — 32:26 (14:15).
10 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Рутенко, Кулак, Шкуринский (3), Юринок, Никуленков (2), Стойкович (1), Шумак (2), Проданович (2), Горак (2), Разгор (5), Сельвесюк, Джорджич (9), Шилович (3), Астрашапкин (3).
«Татран»: Цвиткович, Чуприна; Грстка (2), Лапайне (4), Криж, Л. Урбан (2), Пекар, Чип (4), Вучко (2), Буторац (6/1), Касал (5), Царапкин, Бабич (1).
Сергей Бебешко (главный тренер БГК им. Мешкова):
— Последняя ничья с «Гореньем» заставила соперника хорошо настроиться на сегодняшний матч. В Брест они приехали сражаться. Это было видно с самого начала. Мы неплохо сыграли стартовый отрезок. Потом пошли потери. Где-то был провал. Считаю, неплохо сыграли в защите. Пешич вначале отбивал, после у него был неудачный отрезок. Первый тайм получился волнообразный. Но гости смотрелись немного лучше.
Знали, что в четверг «Татран» провел матч, и приезжает к нам в усеченном составе. Поэтому ставка была на ротацию, на скорость. И во втором тайме, благодаря тому, что Мацкевич показал действительно тот уровень, который мы от него ждем, нам удалось бежать в контратаку, удалось защищаться. Ну и в нападении практически каждую атаку доводили до взятия ворот. Это и позволило оторваться в счете. Важно, что победили, важно, что все поиграли.
Накануне этого матча провели одну тренировку. После игры с «Загребом» команда отдыхала, восстанавливалась. Мы берегли силы. Не ошиблись в том, что сделали. Сегодня обыграли соперника, который претендует на то, чтобы быть в «Финале четырех», — приводит слова наставника БГК официальный
Славко Голужа (главный тренер «Татрана»):
— Отправлялись в поездку в Брест с большими проблемами в составе. Лукаш Урбан травмирован, Доминик Крок продолжительное время был без практики. Ключевой защитник Роман Царапкин имел проблемы с желудком и был не готов к этому матчу. Все это, конечно, повлияло на результат. Но это не алиби. Сюда мы ехали высокомотивированными и с желанием победить. Достаточно солидно провели первую половину матча. Хотя и допускали ошибки, но они не влияли серьезно на результат. Это позволило завершить первый тайм «плюс 1» в нашу пользу.
Во втором тайме сыграли не с такой энергией, количество ошибок участилось. Несмотря на все наши трудности, ошибки, которые мы допускали после перерыва, не имеют оправданий. Тем не менее, разница в счете оказалась слишком большой, не отражает реального соотношения сил.
Мы ехали сюда с желанием победить. Мы можем назвать себя победителями первых сорока минут этого матча. Но на всю игру нас не хватило. Отдаем должное команде хозяев, которая изначально считалась фаворитом. И в итоге хозяева подтвердили свой статус. Мы же сохраняем веру в свои силы, — сказал наставник «Татрана».
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Проиграв первый тайм, во втором брестчане выглядели гораздо убедительнее, добившись итогового перевеса в 6 мячей.
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