ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Громкое дело о подставных авариях в Гродно: на скамье подсудимых - 24 обвиняемых

11.12.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение громкого уголовного дела об автомошенниках, которые орудовали в регионе в 2015-2016 годах. В совершении этих преступлений обвиняются 24 человека – жители Гродно и области, пишет "Гродненская правда".  

Схема у аферистов была довольно проста и заключалась в инсценировках ДТП. В результате подставных аварий один из водителей признавал вину, «потерпевший» участник аварий получали страховые выплаты, которые позже делили между собой. В целом ряде случаев, чтобы увеличить страховые выплаты, злоумышленники после ДТП наносили авто дополнительные технические повреждения.  

В ходе предварительного следствия было установлено, что организованной преступной группой руководил житель Гродно. Для получения страховых выплат в максимальных размерах участники группы подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей, заявлявших позже о своей вине в ДТП. В большинстве случаев владельцы таких автомобилей имели заключенные договоры комплексного внутреннего страхования, по условиям которых в их пользу производились страховые платежи.  

Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. 

Согласно материалам уголовного дела, преступная группа, костяк которой составляли несколько человек,  действовала с начала 2015 года по осень 2016 года - до того, как на нее вышли правоохранители.  Уголовное дело по обвинению участников организованной преступной группы и иных лиц в совершении мошенничества в особо крупном размере направлено в суд прокуратурой Гродненской области. 

Молодых людей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ч.4 ст.209 УК Республики Беларусь: мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой. 

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении нескольких лет молодые люди занимались в Гродно автоподставами: один из водителей признавал вину, "потерпевший" участник аварий получали страховые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Трусы в рассрочку и законы "не для всех". ИП подвели итоги года и выставили требования властям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика