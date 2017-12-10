В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение громкого уголовного дела об автомошенниках, которые орудовали в регионе в 2015-2016 годах. В совершении этих преступлений обвиняются 24 человека – жители Гродно и области, пишет "Гродненская правда".



Схема у аферистов была довольно проста и заключалась в инсценировках ДТП. В результате подставных аварий один из водителей признавал вину, «потерпевший» участник аварий получали страховые выплаты, которые позже делили между собой. В целом ряде случаев, чтобы увеличить страховые выплаты, злоумышленники после ДТП наносили авто дополнительные технические повреждения.



В ходе предварительного следствия было установлено, что организованной преступной группой руководил житель Гродно. Для получения страховых выплат в максимальных размерах участники группы подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей, заявлявших позже о своей вине в ДТП. В большинстве случаев владельцы таких автомобилей имели заключенные договоры комплексного внутреннего страхования, по условиям которых в их пользу производились страховые платежи.



Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.



Согласно материалам уголовного дела, преступная группа, костяк которой составляли несколько человек, действовала с начала 2015 года по осень 2016 года - до того, как на нее вышли правоохранители. Уголовное дело по обвинению участников организованной преступной группы и иных лиц в совершении мошенничества в особо крупном размере направлено в суд прокуратурой Гродненской области.



Молодых людей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ч.4 ст.209 УК Республики Беларусь: мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Громкое дело о подставных авариях в Гродно: на скамье подсудимых - 24 обвиняемых На протяжении нескольких лет молодые люди занимались в Гродно автоподставами: один из водителей признавал вину, "потерпевший" участник аварий получали страховые...