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Андриевский: в Европе устранение аварий на газопроводах четко отлажено
13.12.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В руководстве австрийской компании Gas Соппест сообщили о возобновлении поставок газа в страны Европы, прерванных накануне, 12 декабря, после
Facebook / Esterreicherr
Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К", первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в эфире
"В данном случае взрыв произошел не на самой газораспределительной станции, а рядом с ней, то есть на линейном газопроводе, который расположен практически в поле, рядом с ним есть лесополоса. И судя по фотографиям и видео из Австрии, высота пламени не превышала высоты деревьев, то есть взрыв был не слишком большим", — сказал Андриевский.
По словам собеседника Sputnik, газопроводы в Европе и в России строятся очень надежно, технологически все моменты отработаны до автоматизма. В 90% случаев причиной подобных инцидентов становится человеческий фактор, связанный с эксплуатацией газопровода на месте.
"По высоте пламени и задымлению могу сказать, что возгорание относится к категории небольших техногенных аварий. Поэтому, я думаю, что в течение нескольких дней все это можно ликвидировать. Тем более что у европейцев работа в плане устранения аварий на газопроводах хорошо отлажена", — сказал Иван Андриевский.
Взрыв на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел утром во вторник 12 декабря. По разным данным, во время аварии есть погибшие и пострадавшие — не менее 21 человека. Работа газового терминала была полностью остановлена. В полиции Нижней Австрии причину взрыва первоначально связывали с технической неисправностью.
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Восстановление поставок газа в страны Европы в течение дня-двух после взрыва на газораспределительном терминале в Австрии — это вполне реальный срок, поскольку...
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