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Греция с 1 января вводит туристический налог
Налог будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или апартаментах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Платить придется за каждые сутки проживания. Сумма налога зависит от класса отеля. За отелем остается право отказать туристам в размещении, если те не оплатят туристический налог.
Размер налога будет колебаться от 0,5 евро в сутки до 4 евро в сутки для тех, кто остановится в отеле. Для апартаментов размер налога составит 0,25−1 евро в сутки.
Организованные туристы будут оплачивать налог отдельно и самостоятельно. То есть сбор не включается в стоимость пакетного тура. Эксперты отмечают, что нужно время, чтобы отели и туристы привыкли к новым правилам.
При этом ряд отелей высокого класса заявили о том, что готовы оплачивать налог за свой счет. Это отели категории 5* Deluxe, Luxury.
Напомним, что в Вильнюсе
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Греция с 1 января вводит налог, который будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или апартаментах.
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