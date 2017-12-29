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Греция с 1 января вводит туристический налог

30.12.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Налог будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или апартаментах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: rferl.org

Платить придется за каждые сутки проживания. Сумма налога зависит от класса отеля. За отелем остается право отказать туристам в размещении, если те не оплатят туристический налог.

Размер налога будет колебаться от 0,5 евро в сутки до 4 евро в сутки для тех, кто остановится в отеле. Для апартаментов размер налога составит 0,25−1 евро в сутки.

Организованные туристы будут оплачивать налог отдельно и самостоятельно. То есть сбор не включается в стоимость пакетного тура. Эксперты отмечают, что нужно время, чтобы отели и туристы привыкли к новым правилам.

При этом ряд отелей высокого класса заявили о том, что готовы оплачивать налог за свой счет. Это отели категории 5* Deluxe, Luxury.

Напомним, что в Вильнюсе введут налог «на подушку» — сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года. Предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов (если степень трудоспособности составляет менее 40%), больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, если их лечение оплачивают из средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.

 
 
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Греция с 1 января вводит налог, который будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или апартаментах.

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