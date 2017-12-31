Верных и настоящих друзей: поздравление Янины Провалинской-Карольчик

"2018-й по китайскому гороскопу — год золотистой или желтой собаки. Собака всегда ассоциируется с верностью и преданностью. Желаю нашим белорусам, чтобы в жизни у них было все хорошо и рядом всегда были верные, настоящие друзья", — сказала олимпийская чемпионка.

Также она пожелала белорусам здоровья, счастья и успехов в наступающем новом году.