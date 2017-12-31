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Верных и настоящих друзей: поздравление Янины Провалинской-Карольчик

31.12.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"2018-й по китайскому гороскопу — год золотистой или желтой собаки. Собака всегда ассоциируется с верностью и преданностью. Желаю нашим белорусам, чтобы в жизни у них было все хорошо и рядом всегда были верные, настоящие друзья", — сказала олимпийская чемпионка.

Также она пожелала белорусам здоровья, счастья и успехов в наступающем новом году.

 
 
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Олимпийская чемпионка 2000 года по толканию ядра Янина Провалинская-Карольчик поздравила белорусов с наступающим Новым годом. Смотрите на видео поздравление...

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