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Верных и настоящих друзей: поздравление Янины Провалинской-Карольчик
31.12.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь
"2018-й по китайскому гороскопу — год золотистой или желтой собаки. Собака всегда ассоциируется с верностью и преданностью. Желаю нашим белорусам, чтобы в жизни у них было все хорошо и рядом всегда были верные, настоящие друзья", — сказала олимпийская чемпионка.
Также она пожелала белорусам здоровья, счастья и успехов в наступающем новом году.
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Олимпийская чемпионка 2000 года по толканию ядра Янина Провалинская-Карольчик поздравила белорусов с наступающим Новым годом. Смотрите на видео поздравление...
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