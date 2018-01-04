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Новый борцовский сезон в Беларуси откроется чемпионатом страны

04.01.2018 23:58 — Разное | Tut.by  
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Новый борцовский сезон в Беларуси откроется чемпионатом страны по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет в минском Дворце спорта с 10 по 13 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования лучших белорусских борцов станут одним из основных этапов отбора на чемпионат Европы, который в апреле примет российский Каспийск.

В чемпионате Беларуси примут участие многие известные спортсмены. В частности, на ковер столичного Дворца спорта выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Джавид Гамзатов, Али Шабанов, Иосиф Чугошвили, Ванесса Колодинская, Василиса Марзалюк и другие опытные атлеты.

Одной из особенностей предстоящего чемпионата Беларуси станет взвешивание в день турнира и проведение соревнований в каждом виде борьбы в два дня. В первый день состоятся предварительные поединки и полуфиналы, во второй — пройдут поединки утешительного раунда и финальный блок соревнований.

Также в греко-римской борьбе вернулись к приоритету атакующему стилю — менее активным борцам придется переходить к наступательному стилю ведения схватки, в противном случае их будут ставить в партер.

Кроме того, изменены некоторые весовые категории, что приведет к другой расстановке лидеров как в национальных чемпионатах, так и на международных борцовских форумах.

 
 
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Новый борцовский сезон в Беларуси откроется чемпионатом страны по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет в минском Дворце спорта с 10 по 13 января.

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