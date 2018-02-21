Депутатами в Беларуси стали и граждане России: 21 человек

По информации ЦИК, в местные советы прошел 21 гражданин России.

Статистические данные опубликованы на сайте Центризбиркома Беларуси.

15 российских граждан вошли в состав сельских советов, 4 – в состав районных советов, 1 – в областной и 1 – в городской советы.

В Витебской и Могилевской областях по 7 граждан России стали депутатами, в Гомельской области – 5 человек, в Гродненской и Минской – по 1.

Изначально претендовали на статус депутатов 33 российских кандидата.

Напомним, что в Беларуси имеют право войти в местные советы граждане России, постоянно проживающие в нашей стране.

19 февраля ЦИК сообщил о результатах голосования в местные советы. По информации комитета, в досрочном и основном этапах выборов проголосовали 5 333 613 человек из почти 7 миллионов граждан с правом голоса.

Явка на выборах, по официальным данным, составила чуть более 77%, ее оспаривают независимые наблюдатели.