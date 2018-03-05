6 марта Александр Лукашенко открывает в Минске Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Стоимость объекта, построенного за счет средств столичного горисполкома, превышает 27 млн долларов. SPORT.TUT.BY первым осмотрел центр и получил комментарий хозяйки магазинов duty free и председателя Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель.





В апреле 2017 года Александр Лукашенко во время республиканского субботника бетонировал пол в залах для хореографии в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а менее чем через год ему готовы вручить символический ключ от здания переменной этажности — от двух до четырех уровней.

Президент пообещал гимнасткам построить свой дом еще в 2008 году, когда белорусские грации вернулись с Олимпийских игр в Пекине с двумя наградами. Тогда Инна Жукова завоевала серебро в многоборье, а бронзу в групповых упражнениях принесла команда в составе Олеси Бабушкиной, Анастасии Иваньковой, Ксении Санкович, Зинаиды Луниной, Глафиры Мартинович, Алины Тумилович.

Центр расположен в микрорайоне «Лебяжий» неподалеку от «Минск-Арены». В нем находятся два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии и зал аэробики. Предусмотрены гостиничный блок на восемнадцать мест, бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха.

Ежедневная проходимость залов центре — 450−500 человек. Во время Европейских игр 2019 года в Минске он будет использоваться как тренировочная база.











— Центр построен полностью за государственные деньги, — рассказала Елена Скрипель, глава Белорусской ассоциации гимнастики. — Была идея подтянуть инвестора. Один за другим варианты исчезали. Честно говоря, мне уже с трудом верилось, что в ближайшее время центр появится. Все-таки мы не нефтяная страна. Когда последний из инвесторов отошел в сторону, эта информация, насколько мне известно, была доложена президенту страны. Он принял решение: «Я обещал — я построю». С тех пор понадобилось всего полтора года, чтобы завершить строительство.

Объект блестящий. Даже несколько стыдно называть его РЦОП. Пусть юридически у него будет такой статус, но, на мой взгляд, это дворец. Кто-то скажет, что можно обойтись и без него. Можно в принципе в лесу жить и выживать, но вот вам мнение человека из бизнеса. Спорт — прекрасная идеология и способ оздоровления населения. Это вопрос массовости и социального благосостояния.

Белорусы часто себя недохваливают. «Ай, у нас это, у нас тут плохо», — жалуемся. Недавно в Минске был руководитель федерации гимнастике из ЮАР. ЮАР, как мы знаем, — это кимберлитовая трубки, алмазы… Да, они принадлежат частной компании. Тем не менее государство богатое. Когда коллеги из ЮАР посмотрели наши спортивные объекты, то признались: «Нам это даже и не снилось!»



Гланвый тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская (слева) и Елена Скрипель (в центре).

Центр возведен управлением капитального строительства Мингорисполкома. На сайте учреждения приведена стоимость объекта — порядка 27 млн долларов. По оценкам экспертов, эта цифра неокончательная.

— Девчата заслужили дворец, — уверена Елена Альбертовна. — При том, что вид спорта не дает так много медалей, как, например, спортивная гимнастика на Олимпиаде — 11, у нас их в достатке. А ведь конкурировать с россиянами, которые имеют большую выборку талантов, сложно! Мне кажется, что глава государства и президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко это понимает.

В этом году ассоциация гимнастики отмечает 25-летие. На октябрь-ноябрь мы готовим большое мероприятие, приуроченное к юбилею. К нам многие сейчас хотят приезжать, чтобы тренироваться. Это возможность для заработка, рост имиджа страны. Лепарская (главный тренер сборной по художественной гимнастике. — Прим.ред.) все-таки высокую планку держит. Можно уверенно говорить о том, что у нас есть своя белорусская школа художественной гимнастики.











До ввода в эксплуатацию РЦОП по художественной гимнастике, где разместятся как группы начальной подготовки, так и национальная команда, базой для белорусских граций служил спорткомплекс на Даумана, 23. Он находится в ведении БФСО «Динамо», площади сдавались гимнасткам в аренду.

По мнению Скрипель, наставник сборной по художественной гимнастке Ирина Лепарская «как хорошая хозяйка, конечно, хочет все оставить себе».

— Назначен новый министр спорта , он должен будет принять решение, — считает Елена Альбертовна, которая руководит Белорусской ассоциацией гимнастики с 2014 года. — Думаю, наш спорт ожидает переформатирование. Нам стоит отходить от старых методов организации процесса. Проблема белорусского спорта состоит в менеджерском составе. В этой сфере руководители должны быть профессионалами, точно так же, как на заводе калийных удобрений или на тракторном заводе. Их задача продавать услуги. А менеджеры в спорте зарабатывают имидж и авторитет для страны. Им следует четко осознавать, что происходит в виде спорта, уметь отделить главное от неглавного. Критерий оценки остается прежним — медали.

Строительная тема для Белорусской ассоциации гимнастики на открытии центра не заканчивается.

— Скажу по секрету — вы узнаете первыми об этом — несколько дней назад нам доверили построить рядом с центром административное здание ассоциации с очень интересным архитектурным решением. Проект разрабатывался в одном из лучших итальянских бюро, — добавила Елена Скрипель.





У входа в Центр по художественной гимнастике расположена скульптура, представляющая собой композицию из гимнастического мяча и ленты. «Мечты сбываются! Здесь будут рождаться чемпионы и закаляться характеры», — такой текст выгравирован на ленте. На гранитном шаре расположился оттиск ладони единственной белорусской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, а сейчас тренера нацкоманды Марины Лобач.