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Самый богатый район оказался в рейтинге безработных. Где в Беларуси больше всего нетрудоустроенных

06.03.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
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Самый богатый район Беларуси — Солигорский — оказался в топ-10 самых безработных. На начало февраля здесь был 581 официальный нетрудоустроенный. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Какой район оказался самым безработным

Ветковский район возглавил рейтинг самых безработных. Это единственный район, в котором на начало февраля уровень зарегистрированной безработицы превысил отметку в 1%.

Декабрьский лидер этого рейтинга — Волковысский район — в январский топ не попал. Если на начало января здесь было 298 официальных безработных, то на начало февраля — 270.

По-прежнему в лидерах по уровню безработицы Молодечненский район — 528 нетрудоустроенных на начало февраля.

Из интересного — среди безработных районов оказался Солигорский, где не может трудоустроиться, по официальной статистике, 581 человек. За январь здесь безработных прибавилось на +10,7%. Напомним, это самый богатый район Беларуси, здесь получают в среднем даже больше, чем минчане.

К примеру, в январе жители Солигорского района зарабатывали в среднем 1 423,5 рубля, а минчане — почти 1189 рублей.

Топ-10 самых безработных районов в январе 2018 года
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек как изменилось число безработных в январе 2018-го к декабрю 2017-го, в %
Ветковский 1,1 70 +62,8%
Молодечненский 0,9 528 +8,6%
Поставский 0,9 130 не изменилось
Лепельский 0,9 126 +15,6
Малоритский 0,9 84 +23,5
Ельский 0,9 61 +24,5
Октябрьский 0,9 49 +25,6
Солигорский 0,8 581 +10,7
Оршанский 0,8 518 +1,8
Лидский 0,8 456 -1,9

Напомним, Поставкий, Молодечненский, Малоритский, Оршанский и Лидский районы попали в число тех, в которых по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.

Где меньше всего безработных

Минский район за январь вернул звание самого «работящего» — уровень зарегистрированной безработицы на начало февраля составил 0,1%. Третья строчка топа осталась за Берестовицким, а третья — за Стародорожским районом.

Топ-10 самых «работящих» районов в январе 2018 года
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек как изменилось число безработных в январе 2018-го к декабрю 2017-го, в %
Минский 0,1 134 +14,5
Берестовицкий 0,2 11 не изменилось
Стародорожский 0,2 15 +15,4
Чаусский 0,2 18 +80%
Миорский 0,2 19 -9,5
Каменецкий 0,2 26 -7,1
Шкловский 0,2 29 не изменилось
Смолевичский 0,2 58 +26,1
Глусский 0,3 14 -22,2
Лиозненский 0,3 18 +5,9

Напомним, в январе в Беларуси впервые за последние 10 месяцев выросла официальная безработица. На начало февраля нетрудоустроенными были 23 798 человек. Это на 935 человек больше, чем на начало января.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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