Самый богатый район оказался в рейтинге безработных. Где в Беларуси больше всего нетрудоустроенных

Самый богатый район Беларуси — Солигорский — оказался в топ-10 самых безработных. На начало февраля здесь был 581 официальный нетрудоустроенный. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.
Какой район оказался самым безработным
Ветковский район возглавил рейтинг самых безработных. Это единственный район, в котором на начало февраля уровень зарегистрированной безработицы превысил отметку в 1%.
Декабрьский лидер этого рейтинга — Волковысский район — в январский топ не попал. Если на начало января здесь было 298 официальных безработных, то на начало февраля — 270.
По-прежнему в лидерах по уровню безработицы Молодечненский район — 528 нетрудоустроенных на начало февраля.
Из интересного — среди безработных районов оказался Солигорский, где не может трудоустроиться, по официальной статистике, 581 человек. За январь здесь безработных прибавилось на +10,7%. Напомним, это самый богатый район Беларуси, здесь получают в среднем даже больше, чем минчане.
К примеру, в январе жители Солигорского района зарабатывали в среднем 1 423,5 рубля, а минчане — почти 1189 рублей.
Топ-10 самых безработных районов в январе 2018 года
район
уровень зарегистрированной безработицы, в %
число безработных, человек
как изменилось число безработных в январе 2018-го к декабрю 2017-го, в %
Ветковский
1,1
70
+62,8%
Молодечненский
0,9
528
+8,6%
Поставский
0,9
130
не изменилось
Лепельский
0,9
126
+15,6
Малоритский
0,9
84
+23,5
Ельский
0,9
61
+24,5
Октябрьский
0,9
49
+25,6
Солигорский
0,8
581
+10,7
Оршанский
0,8
518
+1,8
Лидский
0,8
456
-1,9
Напомним, Поставкий, Молодечненский, Малоритский, Оршанский и Лидский районы попали в число тех, в которых по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.
Где меньше всего безработных
Минский район за январь вернул звание самого «работящего» — уровень зарегистрированной безработицы на начало февраля составил 0,1%. Третья строчка топа осталась за Берестовицким, а третья — за Стародорожским районом.
Топ-10 самых «работящих» районов в январе 2018 года
район
уровень зарегистрированной безработицы, в %
число безработных, человек
как изменилось число безработных в январе 2018-го к декабрю 2017-го, в %
Минский
0,1
134
+14,5
Берестовицкий
0,2
11
не изменилось
Стародорожский
0,2
15
+15,4
Чаусский
0,2
18
+80%
Миорский
0,2
19
-9,5
Каменецкий
0,2
26
-7,1
Шкловский
0,2
29
не изменилось
Смолевичский
0,2
58
+26,1
Глусский
0,3
14
-22,2
Лиозненский
0,3
18
+5,9
Напомним, в январе в Беларуси впервые за последние 10 месяцев выросла официальная безработица. На начало февраля нетрудоустроенными были 23 798 человек. Это на 935 человек больше, чем на начало января.
Комментарии