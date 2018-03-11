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Белорусских мужчин будут отправлять в декрет без сохранения зарплаты

12.03.2018 21:15 — Разное | Навiны  
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Норму о предоставлении дополнительного отпуска отцам внесли в проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс».

После принятия проекта требование станет обязательным для нанимателей, сообщает sb.by со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Александра Румака.

Отпуск можно будет оформить на срок до 14 дней во время первых 6 месяцев после рождения ребенка, но без сохранения заработной платы. Оплата может предусматриваться по усмотрению работодателя.

Сейчас действует норма Трудового кодекса, позволяющая нанимателю на свое усмотрение предоставлять отцу кратковременный социальный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым обстоятельствам. Но она носит рекомендательный, а не обязательный характер.

 
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Норму о предоставлении дополнительного отпуска отцам внесли в проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс».

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