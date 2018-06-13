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Литовские таможенники изъяли у белоруса 359 пачек сигарет

13.03.2018 18:57 — Разное | Навiны  
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Гражданин Беларуси спрятал контрабандные сигареты «Минск Superslims» в шинах своего автомобиля.

Водитель смог провезти нелегальный товар через белорусскую часть пункта пропуска, но литовские коллеги оказались более бдительны, сообщает Аutogrodno.by. С помощью подручных приборов они обнаружили, что в шинах автомобиля что-то есть. Одно из колес сняли и отправили на рентген, где стало ясно, что в них находится органическое вещество. Тут же было принято решение пилить все шины.

В каждой шине обнаружили пачки с сигаретами, уложенные в более плотные упаковки и приклеенные к шине с помощью липкой ленты. Такая конструкция позволяла автовладельцу ехать с более высокой скоростью и не повреждать запрещенный товар.

 
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Гражданин Беларуси спрятал контрабандные сигареты «Минск Superslims» в шинах своего автомобиля.
 
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