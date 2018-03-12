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В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

13.03.2018 19:22 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года. Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успел поселиться опоссум, пишет motor.ru.

Найденный спорткар — это машина с заводским индексом W121 в кузове родстер и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида.

Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.

 
 
Ссылка на источник 149
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Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успел поселиться опоссум.

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