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В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz
Сотрудники автомастерской
Найденный спорткар — это машина с заводским индексом W121 в кузове родстер и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида.
Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.
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Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успел поселиться опоссум.
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