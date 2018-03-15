В субботу, 17 марта, минские «Цмокі» принимают одного из лидеров Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань».



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

О сопернике

Буквально на следующий год после окончания Второй мировой войны в городе Минеральные воды появился кружок занятий по баскетболу, в который ходили преимущественно ученики двух местных школ. Из небольшой секции, не более 150 человек, «Локомотив» превратился в профессиональную команду, которая долгое время выступала в первой лиге, а в 1997-м году поднялась в сильнейший дивизион чемпионата России.

Первый переезд в истории клуба произошел в 2003-м году: после поражения в плей-офф от ЦСКА было решено забрать команду у Минеральных вод и продолжить ее развитие в Ростове-на-Дону. Получив импульс и более благоприятные условия, «Локомотив» развивался, занимал стабильно высокие места в чемпионатах и даже едва не выиграл Кубок России. Однако из-за того, что баскетбольные арены Ростова не подходили под требования европейских турниров, клуб еще раз сменил прописку. На этот раз — на Краснодар.

Именно краснодарской версии «Локо» принадлежат крупнейшие успехи в его истории: команда вышла в финал лиги ВТБ в сезоне-2012/13, в том же году выиграла Еврокубок, а весной-2016 дошла до «Финала четырех» Евролиги.

Парадоксально, но после мощного сезона в сильнейшем турнире Европы «Локомотив-Кубань» потерял место в нем из-за неудачи в лиге ВТБ. Так, де-юре одна из сильнейших команд Европы была вынуждена провести сезон в Еврокубке.

Впрочем, пробиться обратно в Евролигу не получилось: «Локомотив» не показал свой максимум в международном турнире, а в лиге ВТБ проиграл ЦСКА в полуфинале.

Лето-2017 в Краснодаре прошло так же, как в большинстве других городов Европы: из легионеров остался лишь Марди Коллинз, а на смену остальным иностранцам пришли новые. В составе южан нет суперзвезд — скорее, всех летних новичков можно назвать работягами. Запомнился харизматичный центровой Фрэнк Элегар, который в прошлом году летал над кольцами в «Енисее», нужно обратить внимание на защитника Джо Рэгленда — американец был одним из лучших в чемпионате Италии, Крис Бэбб ранее набирал в немецком «Ульме» более 15 очков.

Первая игра

«Локомотив», который до встречи с «драконами» не проигрывал в 4 матчах подряд, оторвался на 10 очков уже после 5 минут игры. Но подопечные Александра Крутикова сумели закрыть свою зону: на стыке первой и второй четвертей «Цмокі» не пропускали, а южане набирали очки исключительно с линии штрафа. «Цмокі» старались действовать агрессивно, и уже через 2 минуты после начала второй четверти у «Локо» было 4 фола. Благодаря рывку 10−1 минчане подобрались в счете всего до «-1», но на большой перерыв вновь немного отстали — 28:33.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

После большого перерыва существенно расстановка сил не поменялась: «Локо» был впереди на несколько бросков, но благодаря попаданиям Криса Чераповича, Александра Кудрявцева и Макса Салаша «Цмокі» сохраняли серьезные шансы на победу. Лишь в последней четверти хозяева смогли оторваться на 10-очковое расстояние. Трехочковый Чераповича дал минчанам надежду, но по итогам 40 минут сильнее были краснодарцы — 67:56.

Что изменилось

Во-первых, «Локо» стал проигрывать. Краснодарцы выдали успешную первую половину турнира, уступив лишь на старте турнира УНИКСу. Следующее, и наверное самое неожиданное поражение случилось 3 февраля. «Локо» на домашней площадке уступил «Автодору». Затем последовали поражения от ЦСКА и разгром от УНИКСа. Так что в Минск наш соперник приедет сверхмотивированным.

Во-вторых, в начале марта травмировался лидер команды — форвард Райан Брокхофф. Игрок сломал палец и выбыл минимум на полтора месяца. Буквально на следующий день стало известно о подписании литовца Йонаса Мачюлиса, который как раз расторг контракт с мадридским «Реалом». За королевский клуб Мачюлис выступал с 2014 года и вместе с ним становился чемпионом Евролиги (2015), трижды обладателем Кубка Испании и двукратным чемпионом страны.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча в Евролиге, в которых за 12 минут в среднем набирал 3 очка и 1,8 подбора. В чемпионате Испании Йонас выходил на площадку в 13 матчах, набирая в среднем 4,2 очка и 2,9 подбора за 16 минут.

Время и место

Матч с «Локомотивом» пройдет 17 марта и начнется в 18.00 на площадке Falcon Club Арены. Билеты — на Ticketpro.

В прямом эфире игру можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 5» и на сайте Единой лиги ВТБ.

Традиционно на матчах «драконов» зрителей ждут розыгрыши от партнеров клуба, дегустация фирменной продукции, аквагрим, фотозона и многое другое.