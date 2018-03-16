Россия в недельный срок вышлет 23 британских дипломатов





Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Британии в Москве. Британские дипломаты должны будут покинуть РФ в недельный срок.

Как сообщалась ранее, Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, которые, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, являются «незаявленными агентами разведки».​



Власти Великобритании посчитали Москву причастной к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Сергея Скрипалей нашли в бессознательном состоянии 4 марта в городе Солсбери. По словам Мэй, против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», котороеякобы попало на территорию страны из России. Мэй потребовала от России в течение суток объяснить, каким образом вещество могло оказаться в Великобритании. Москва этого не сделала.

Замглава МИДа Сергей Рябков выступил с опровержением обвинения британских властей в производстве Россией вещества под названием «Новичок».

Информацию о разработке такого вещества в СССР или в России распространяют эмигрировавшие «не без участия правительств западных стран» россияне.

Глава МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России «чушью» и заявил, что Москва просила предоставить ей доступ к материалам расследования. Но власть Великобритании отказала, сообщает РБК .

Химик Вил Мирзаянов, эмигрировавший в США ученый, называющий себя одним из разработчиков «Новичка», заявил, что использовать вещество могла только Россия. Он допустил, что на территорию Великобритании оно было ввезено в виде отдельных безвредных компонентов, которые потом неизвестные смешали на территории страны.



По официальным данным, у России нет химического оружия: в сентябре 2017 года президент Владимир Путин отдал приказ уничтожить последние запасы.