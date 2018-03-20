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В Бресте – новый консул Казахстана

21.03.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Председатель облисполкома Анатолий Лис 20 марта встретился с новым консулом Казахстана в Бресте Эльдаром Кунаевым. Дипломат и глава области обсудили перспективы развития взаимоотношений между странами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54171.php

В Бресте – новый консул Казахстана

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
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Председатель облисполкома Анатолий Лис 20 марта встретился с новым консулом Казахстана в Бресте Эльдаром Кунаевым. Дипломат и глава области обсудили перспективы...
 
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