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В Бешенковичском районе проходит акция «Безопасность детей – приоритет для взрослых!»

21.03.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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Периодически в сводках новостей можно увидеть сообщения об авариях с участием детей. Так, в январе-феврале текущего года по республике наблюдается рост количества ДТП с их участием с 24 до 39, раненых с 29 до 41 и погибших с 1 до 4. Наиболее многочисленными категориями пострадавших являлись пешеходы (26 из 45) и пассажиры (18).

В преддверии весенних школьных каникул и с началом активных перевозок детей, а также в целях недопущения ДТП с участием несовершеннолетних, с 14 по 24 марта ОГАИ Бешенковичского РОВД присоединилось к проведению республиканской профилактической акции «Безопасность детей – приоритет для взрослых!».

Сотрудники ГАИ активно выступают в трудовых коллективах. При этом обращают внимание на использование детьми световозвращающих элементов в тёмное время суток и необходимость неукоснительного соблюдения водителями правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах. Также госавтоинспекторы организуют рейды по выявлению нарушений ПДД водителями и самими юными участниками дорожного движения.

 
Теги: Новости
 
 
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Периодически в сводках новостей можно увидеть сообщения об авариях с участием детей. Так, в январе-феврале текущего года по республике наблюдается рост...
 
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