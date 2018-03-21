Азаренко уверенно переиграла американку Беллис в первом раунде турнира в Майами

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко преодолела стартовый барьер на турнире категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд 7,97 млн долларов). Белоруска была сильнее американки Кэтрин Беллис — 6:3, 6:0.



Фото: twitter.com/WTA

Несмотря на восьмимесячный простой из-за судебной тяжбы, с 18-летней Беллис (44 WTA) Азаренко (186 WTA) встречалась во второй раз за год. Летом 2017-го на Уимблдоне Вика уступила сопернице в первой партии, а затем не испытала проблем в двух других — 3:6, 6:2, 6:1. На этот раз стоило Азаренко почувствовать игровой ритм, как все тут же прояснилось.

Напряженным получился первый гейм на подаче Азаренко, когда она отыграла двойной брейк-поинт и даже после двойной ошибки взяла очко. Потом девушки обменялись брейками. Следующие три очка остались за белоруской, в пользу которой сыграли физическая мощь и малое количество невынужденных ошибок. Беллис отвечала ударами за счет силы белоруски, а в иных ситуациях старалась преподнести сюрприз. Часто удавалось, ведь она не боится атаковать переводами мяча вдоль боковой линии и по диагонали. И все же на уровне Азаренко Кэтрин не хватило уверенности и чистоты исполнения.

Вика при счете 5:2 не смогла подать на сет, а на приеме была агрессивна и завершила игровой отрезок в свою пользу.

Судя по счету, во второй партии борьбы не получилось. Азаренко была практически безупречна. Она взяла один из геймов «под ноль», не испытывала проблем с учетом невысокого процента попадания первой подачи и была традиционно эффективна на приеме.

Итог матча, который длился 1 час 6 минут, — 6:3, 6:0 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Беллис Попадание первой подачи: 61% — 61%

Выигрыш первой подачи: 67% — 47%

Выигрыш второй подачи: 53% — 23%

Эйсы: 3 — 0

Двойные ошибки: 3 — 4

Очки, выигранные на приеме: 53% — 33%

Реализация брейк-поинтов: 78% — 29%

Все выигранные очки: 62% — 38%.

Во втором раунде соревнований в Майами Виктория Азаренко встретится с еще одной американкой Мэдисон Киз (15 WTA). Это будет первое очное противостояние теннисисток.

Отметим, что Азаренко трижды побеждала на турнире в Майами - в 2009, 2011 и 2016 годах. По две победы она одерживала на Открытом чемпионате Австралии, в Брисбене, Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего на счету белоруски двадцать индивидуальных трофеев.