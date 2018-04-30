﻿ На Гродненщине на республиканский субботник 21 апреля выйдут более 310 тысяч человек. 21.by
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На Гродненщине на республиканский субботник 21 апреля выйдут более 310 тысяч человек

13.04.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Планируется заработать более 670 тысяч рублей. 

Правительство  утвердило состав рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника, руководит ею заместитель премьер-министра Михаил Русый. Сформирована такая рабочая группа и в Гродненской области.  Возглавляет  ее заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко. 

Жители региона будут трудиться на самых разных объектах. 

 В Год малой родины особое внимание будет уделено благоустройству населенных пунктов, объектов историко-культурного наследия, ландшафтных заказников. Работы будут вестись в  таких знаковых местах, как ансамбль бывшего дворца Хрептовичей  в деревне Щорсы, Новогрудский, Любчанский и Гольшанский  замки, музей-усадьба М.-К.Огинского  в агрогородке Залесье, замка XIV в. в агрогородке Крево и других, – рассказал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий. 

Коллектив облисполкома  будет  трудиться на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в Святске и в лесопарковой зоне в микрорайоне Ольшанка. 

На Гродненщине на республиканский субботник 21 апреля выйдут более 310 тысяч человек
 

В Гродно в субботнике, по предварительным данным, примут участие более  ста тысяч человек. 

В областном центре высадят более тысячи деревьев. Молодые липы, клены, березы и ясени появятся  на проспекте  Лебедева, на улицах Химиков и Врублевского, в микрорайоне Фолюш, на втором переулке Дзержинского. Порядок наведут на левонабережной  реки Неман, на тропе здоровья.  В этот день жители города  также займутся благоустройством игровых и спортплощадок в жилых микрорайонах, обустройством клумб. Запланированы работы на территории детского оздоровительного лагеря «Зорька». 

Наведут порядок в районах 

В день субботника жители всех районов области займутся благоустройством населенных пунктов. К примеру, планируется проведение работ на площадке  строительства детского сада  в Щучине, в парковых зонах в Дятлово и Новогрудке,  в микрорайонах Энка в Слониме и  Молодежный в Ивье,  в урочище «Сухая» в Ошмянах, на стадионе «Юность» в Кореличах. 

Особое внимание отводится благоустройству  мест, связанных с историей Первой мировой и Великой Отечественной войн. Планируется провести благоустройство территорий массового захоронения Петралевичская гора и урочище Морги  в Слонимском районе, мемориального комплекса «Пороховня»  в Волковысском  районе,  братской могилы советских воинов в деревне Мештовичи Зельвенского района, комплекса Боевой славы в  городском поселке Зельва,  мемориального комплекса «Звезда»  в Кореличском районе, мемориального комплекса «Шауличи»  в Волковысском районе и других. 

На Гродненщине на республиканский субботник 21 апреля выйдут более 310 тысяч человек
 

Традиционно будет наводиться порядок на территории детских оздоровительных лагерей во всех районах области. 

Сирень от ветеранов, от союза женщин – аллея героинь 

Областным координационным советом общественных объединений и политических партий области объявлена областная акция «Сохраним красоту родной земли: в память о прошлом – со взглядом в будущее». 

Ветеранская организация в день субботника планирует высадить сирень  в честь погибших защитников Отечества, участвуя в акции «Сирень Победы – сад Мира». Активистки Белорусского союза женщин высадят «Аллеи героинь» в честь известных женщин Гродненщины. Представители  ОО «Белая Русь», профсоюзных организаций. члены  БРСМ намерены заняться  благоустройством мемориалов, памятников, обелисков комсомольцам и подпольщикам, наведением порядка в населенных пунктах. 

Куда пойдут заработанные средства 

50 процентов заработанных средств облисполком перечислит Министерству финансов Республики Беларусь. Они будут направлены  на закупку медицинского оборудования для городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Минске

Другая часть  заработанных средств останется в распоряжении облисполкома. Эти деньги решено направить на благоустройство и приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на  подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. 
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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