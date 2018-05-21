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Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте
21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам. 27 мая 2018 года, с 09.30, кафе «Цитадель»,
Участников 2006 г.р. и моложе ждет торжественное открытие и 7 туров быстрых шахмат по швейцарской системе с контролем времени 10 мин +5 сек на ход. Юноши и девушки будут выявлять сильнейших в двух отдельных турнирах.
В перерыве гостям города будет предоставлена возможность ознакомиться с историей Брестской крепости. Уже зарегистрировалось более 100 спортсменов из Бреста, Минска, Гомеля, Гродно, Барановичей, Кобрина, Белоозерска, Пинска. Списки шахматистов и текущие результаты игры можно смотреть онлайн:
Турнир проводится для определения сильнейших игроков — представителей Беларуси на финале Международного Кубка Анатолия Карпова, который состоится 2-4 ноября 2018 года в Легкоатлетическом манеже города Бреста в рамках II Международного шахматного Фестиваля «Черная пешка». В финале лучшие шахматисты из разных стран мира будут бороться за Кубок Анатолия Карпова, сделанный известным скульптором Зурабом Церетели.
Положение Кубка Анатолия Карпова:
Пятый этап Кубка «Черной пешки». 26 мая 2018 года, с 09.00, трактир «У озера», ул. Ленина, 3, г. Брест.
Для участия в пятом этапе Кубка «Черной пешки» приглашаются юноши и девушки 2002 г.р. и моложе, не сильнее 3 разряда, чтобы сыграть в блиц в 5 сдвоенных турах по швейцарской системе с контролем времени 5 мин. Традиционно участников ждут увлекательные мастер-классы, приятные сюрпризы, лотерея, множество призов и подарков.
Положение Кубка Черной пешки
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Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте
Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам. 27 мая 2018 года, с 09.30, кафе «Цитадель», Брестская крепость, г. Брест. Брестский городской...
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