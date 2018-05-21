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Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте

21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам. 27 мая 2018 года, с 09.30, кафе «Цитадель», Брестская крепость, г. Брест. Брестский городской исполнительный комитет и Международные шахматные школы Анатолия Карпова проводят белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55737.php

Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте

Участников 2006 г.р. и моложе ждет торжественное открытие и 7 туров быстрых шахмат по швейцарской системе с контролем времени 10 мин +5 сек на ход. Юноши и девушки будут выявлять сильнейших в двух отдельных турнирах.

В перерыве гостям города будет предоставлена возможность ознакомиться с историей Брестской крепости. Уже зарегистрировалось более 100 спортсменов из Бреста, Минска, Гомеля, Гродно, Барановичей, Кобрина, Белоозерска, Пинска. Списки шахматистов и текущие результаты игры можно смотреть онлайн: http://chess-results.com/tnr352032.aspx?lan=11 , http://chess-results.com/tnr353585.aspx?lan=11

Турнир проводится для определения сильнейших игроков — представителей Беларуси на финале Международного Кубка Анатолия Карпова, который состоится 2-4 ноября 2018 года в Легкоатлетическом манеже города Бреста в рамках II Международного шахматного Фестиваля «Черная пешка». В финале лучшие шахматисты из разных стран мира будут бороться за Кубок Анатолия Карпова, сделанный известным скульптором Зурабом Церетели.

Положение Кубка Анатолия Карпова: http://shkap.by/kubok-anatoliya-karpova-po-shaxmatam/


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55737.php

Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте

Пятый этап Кубка «Черной пешки». 26 мая 2018 года, с 09.00, трактир «У озера», ул. Ленина, 3, г. Брест.

Для участия в пятом этапе Кубка «Черной пешки» приглашаются юноши и девушки 2002 г.р. и моложе, не сильнее 3 разряда, чтобы сыграть в блиц в 5 сдвоенных турах по швейцарской системе с контролем времени 5 мин. Традиционно участников ждут увлекательные мастер-классы, приятные сюрпризы, лотерея, множество призов и подарков.

Положение Кубка Черной пешки http://shkap.by/mezhdunarodnyj-kubok-chernoj-peshki-2018-maj/

Ждем Вас в Бресте на шахматные выходные!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55737.php

Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам и Пятый этап Кубка «Черной пешки» в Бресте

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Белорусский отборочный этап Кубка Анатолия Карпова по шахматам. 27 мая 2018 года, с 09.30, кафе «Цитадель», Брестская крепость, г. Брест. Брестский городской...
 
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