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Вниманию жителей Кировщины: незаконная добыча рыбы влечет наказание!

22.05.2018 — Разное | Кировец  
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Вниманию жителей Кировщины: незаконная добыча рыбы влечет наказание!

В целях предупреждения жителей Кировщины об ответственности за незаконную добычу рыбы старший госинспектор Бобруйской МРИ Илья Дудаль приводит конкретные примеры случаев игнорирования правилами рыбной ловли отдельными гражданами, и что из этого вытекает.

3 мая 2018 г. сотрудниками Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вблизи д.Вилы Кировского района на озере «Вилы» был задержан гражданин, который при помощи рыболовной сети незаконно добыл 14 особей рыбы карась серебряный. Вред, причиненный окружающей среде oт незаконной добычи рыбы, составил 42 базовые величины (1029 руб.) Вместе с тем, в данном месте в трех метрах от сети, изъятой гражданином, были обнаружены еще четыре сети, в которых находилось 100 особей рыбы карась, красноперка, окунь. Вред, причиненный окружающей среде, составил 300 базовых величин (7350 руб.).
9 мая 2018 г. на территории г.Бобруйска в районе ул.Набережная был задержан гражданин, который на реке Березина при помощи двух рыболовных сетей незаконно добыл 61 особь рыбы, из них: 55 — густера, две — карася золотого, одного подуста, одну плотву, одну щуку и одного окуня. Вред, причиненный окружающей среде от незаконной добычи рыбы, составил 243 базовые величины (5953 руб. 50 коп.). В действиях гражданина усматривается состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч.2 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
11 мая 2018 г. на территории г.Бобруйска в районе ул.Комбинатская был задержан гражданин, который на реке Березина пpи помощи одной рыболовной сети незаконно добыл одну особь рыбы линь, четыре — плотвы и восемь — окуня. Вред, причиненный окружающей среде от незаконной добычи рыбы, составил 54 базовые величинь (1323 руб.). При этом гражданин совершил данное правонарушение повторно в течение года и будет привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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В целях предупреждения жителей Кировщины об ответственности за незаконную добычу рыбы старший госинспектор Бобруйской МРИ Илья Дудаль приводит...
 
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